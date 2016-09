SAK ja STTK mukaan hallituksen toivomaan työllisyystyöryhmään – ”Enemmän porkkanaa ja vähemmän keppiä”

Suomen suurin palkansaajien keskusjärjestö SAK ilmoitti tänään lähtevänsä mukaan hallituksen toivomaan työryhmän, jonka tarkoitus on löytää uusia työllistämiskeinoja. Päämääränä on 10 000 työpaikkaa.

SAK aikoo nostaa perhevapaiden uudistamisen ja työttömien kouluttautumisen hallituksen kolmikantatyöryhmään. SAK:n hallitus kertoo järjestön olevan valmis tutkimaan ansioturvaan tehtäviä rakenneuudistuksia, mutta suoranaisia säästöjä se ei pidä vaihtoehtona.

SAK:n hallituksen kokous alkoi aamuyhdeksältä ja kesti pari tuntia.

Elorannan mukaan SAK:n hallitus keskusteli aiheesta hyvin pitkään kriittisellä otteella.

”Kohtalaisen tiukoin reunaehdoin mennään. Kaikkein eniten pohdituttaa kannustaminen, enemmänkin kyse on keppilinjasta”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi kokouksen

”Lähdemme selvitystyöhön ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että vaihtoehdot työllistymisen nopeuttamiseksi ovat toteutettavissa olevia tekoja. Työttömyysturvan kehittämisessä on lopulta kyse ihmisen kokoisista asioista eli enemmän porkkanaa ja vähemmän keppiä”, Eloranta linjasi tiedotteessa.

”Perhevapaiden uudistaminen SAK:n mallilla ei lisää yhteiskunnan eikä työnantajan kustannuksia. Työllisyysasteemme voisikin olla puolitoista prosenttiyksikköä korkeampi, jos nuorten naisten työllisyys olisi Ruotsin tasolla”, Eloranta huomautti.

Maan hallituksen päätöksellä ansiosidonnaisen päivärahan kesto lyhenee ensi vuoden alusta sadalla päivällä. SAK:n Eloranta painottaa, että hallituksen jo tekemä muutos on merkittävä, ja siksi uudet leikkaukset olisivat työttömille kestämättömiä.

SAK on jo aiemmin ilmoittanut ettei se hyväksy hallituksen kaavailuja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista niin, että tuki pienenisi ansiosidonnaisuuden loppuvaiheessa.

”Porrastus on meille myrkkyä”, Eloranta sanoi.

Elorannan perusteli ansiosidonnaisen porrastamisen tiukkaa vastustamista sillä, että porrastaminen ei tuo yhtään työpaikkaa juuri nyt, kun työttömyys näyttää pitkittyvän.

”Pahimmillaan se saattaa kuitenkin synnyttää uudenlaisia kannustinloukkuja.”

SAK ehdottaa työttömyysturvan puolella muun muassa karenssien yksinkertaistamista. Työvoimapoliittisen harkinnan keventäminen vapauttaisi resursseja itse asiaan eli työllistymispalveluihin ja työhön pääsyn nopeuttamiseen.

”Työllisyyden kohentaminen on koko Suomen asia. Hallituksen esityksessä on myönteisiä avauksia, mutta SAK:lle vaikeita asioita. Tämän vuoksi on tärkeää, että palkansaajien ehdotukset näkyvät työn lopputuloksessa”, Eloranta sanoo.

SAK:n omat ehdotukset kuten perhevapaat ja omaehtoinen kouluttautuminen nousevat myös tulevissa keskusteluissa esille, Eloranta arvioi

Toimihenkilöitä edustava keskusjärjestö STTK pitää työllisyyspaketin rakentamista erittäin haasteellisena.

”Aikaa on vähän, tehtävä haastava ja osa ennakkoon esillä olleista toimenpiteistä palkansaajaliikkeelle erittäin vaikeita. Jos työn lopputuloksena syntyy säästöjä työttömyysmenoihin, ne on ehdottomasti käytettävä työttömien työmahdollisuuksien kohentamiseen. Myös erilaisissa pätkä- ja silpputöissä olevien työmarkkina-asemaa on työryhmän esityksillä parannettava”, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo STTK:n tiedotteessa.

Palola sanoo, että työttömyysturvaan on jo tämän hallituksen aikana tehty heikennyksiä, jotka eivät vielä ole edes astuneet voimaan. Ansiosidonnaista turvaa on lyhennetty ja esimerkiksi vuorotteluvapaan ehtoja heikennetty.

”Jo tehtyjen päätösten vaikutuksia ei vielä kukaan tiedä ja ollaan vain arvailujen varassa. Siksi on oltava erityisen tarkkana siinä, mitä jatkossa voidaan tehdä. STTK:n mielestä työllisyys ei parane eikä uusia työpaikkoja synny lyhytnäköisillä lisätempuilla. Paras tulos saavutetaan työn tarjonnan ja kysynnän tasapainolla. Myös työttömien osaamisen vahvistaminen on tärkeää”, Palola sanoo.

Hallituksen esittämällä listalla on viisi kohtaa, joista ay-liikkeelle vaikein on ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen.

Työryhmän pitäisi pohtia myös 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästämisestä kertaluonteisesti eläkkeelle ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan ansio-osan käytöstä palkkatukena ja starttirahana. Lisäksi listalla on nuorten työllistymiskeinojen tehostaminen ja uusi palkkamalli, jossa palkka täydennätettäisiin tuilla.