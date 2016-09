Puolet eduskuntaryhmistä uusi johtonsa – vihreiden ryhmän johtajaksi noussee Krista Mikkonen

Kahdeksasta eduskuntaryhmästä neljässä on syyskauden alkaessa uusi puheenjohtaja. Antti Kaikkonen (kesk), Kalle Jokinen (kok) ja Stefan Wallin (r) valittiin ryhmiensä johtoon jo kesällä ja torstaina uuden puheenjohtajansa valitsee vihreä eduskuntaryhmä.

Todennäköinen vihreän ryhmän uusi vetäjä on nykyisin toisena varapuheenjohtajana toimiva joensuulainen Krista Mikkonen.

”Olen kiinnostunut tehtävästä”, Mikkonen sanoo. Hän pitää varmana, että muitakin ehdokkaita on. ”Omituistahan se olisi, jos paikkaan ei olisi kiinnostusta.”

Vihreässä eduskuntaryhmässä halukkaat voivat ilmoittautua puheenjohtajistoon ja heistä ryhmä äänestää.

Mikkosen valintaa puoltaa, että hän on pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Maakuntien edustusta tarvitaan ryhmän johtoon, moni sanoo. Kun puolueen puheenjohtaja on mies, ryhmän vetäjäksi halutaan nainen. Jäljelle ei jää monta vaihtoehtoa ja Mikkonen on se, jolla on ryhmän puheenjohtajistosta jo kokemusta.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja on tärkeä henkilö. Hän on linkki puoluejohdon ja eduskuntaryhmän välillä. Hän osallistuu kaikkiin keskeisiin päätöksentekoelimiin, joissa puolueen linjasta päätetään.

Hän myös kokoaa eduskuntaryhmän kannan tiettyyn asiaan ja tuo sen muiden tietoon tai julkisuuteen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja käy neuvottelut muiden eduskuntaryhmien kanssa.

”Eduskuntaryhmän puheenjohtaja muodostaa puolueen puheenjohtajan lisäksi puolueen toiset näkyvät kasvot, varsinkin oppositiopuolueilla, kun ei ole ministereitä”, vihreän ryhmän puheenjohtajuuden jättävä Outi Alanko-Kahiluoto sanoo.

Kokoomuksen ryhmäkanslian pääsihteeri Laura Rissanen sanoo, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja on puolueen puheenjohtajalle tärkeä työpari.

Ryhmänjohtaja osallistuu muun muassa ministeriryhmän työskentelyyn ja hänellä on läsnäolo-oikeus puoluehallituksessa. ”Se on erityisesti tärkeää, kun on hallituspuolue.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän johto ja ryhmäkanslia ovat tiiviissä yhteistyössä. He käyvät yhdessä joka tiistaiaamu politiikan viikkoa etukäteen läpi. Sen jälkeen hallituspuolueiden ryhmäjohdot kokoontuvat yhdessä ja katsovat mitä valiokunnissa viikolla on ja mihin hallituspuolueiden pitää puuttua.

Eduskuntaryhmillä on säännölliset kokoukset torstaisin.