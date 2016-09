Sukupuolineutraali avioliittolaki ei ollutkaan loppuunkäsitelty – torstaina eduskunta väittelee aloitteesta, jolla se halutaan kumoon

Torstaina eduskuntaan tulee kansalaisaloite, jollaista ei ole ennen nähty. Sen päätarkoituksena on kumota aivan vastikään tehty lainmuutos, jolla avioliittolaki muutettiin sukupuolineutraaliksi.

Sukupuolineutraali avioliittolaki tarkoittaa sitä, että myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Aiemmin avioliitto oli sallittu vain miehen ja naisen välisenä.

Nyt lähetekeskusteluun tulevaan kansalaisaloitteeseen on kerätty yli 100 000 kannatusilmoitusta. Suomessa on siis paljon niitä, joiden mielestä avioliittolain muutos oli tarpeeton. Heitä on myös eduskunnassa, joten odotettavissa on kiihkeää keskustelua puolesta ja vastaan.

Rio Gandara / HS

Erikoista tässä on myös se, että lainmuutos, jota nyt yritetään kumota, sai sekin alkunsa kansalaisaloitteesta.

Eduskunta on kansalaisaloitteen hyväksymisen jälkeen vaihtunut, mutta se ei tarkoita, että vasta-aloite menestyisi ja lakia muutettaisiin jälleen. Juha Sipilä (kesk) sanoi ennen eduskuntavaaleja, että kansalaisaloitteen hyväksyminen oli eduskunnan tahto, jota myös tuleva hallitus noudattaa.

HS kertaa ensin sukupuolineutraalin avioliittolain lyhyen, mutta monivaiheisen historian ja katsoo sitten, millä perusteilla nyt käsiteltävä kansalaisaloite haluaa lain entiselleen ja sallimaan vain miehen ja naisen välisen avioliiton.

Historia

Suomessa säädettiin vuonna 2001 laki rekisteröidystä parisuhteesta. Se tarkoittaa, että myös samaa sukupuolta olevat, siis homo- ja lesboparit, saavat rekisteröidä parisuhteensa.

Rekisteröinti antaa samat juridiset oikeudet kuin avioliitto sillä merkittävällä erolla, että rekisteröidyssä parisuhteessa olevat eivät voi yhdessä adoptoida lasta perheen ulkopuolelta.

Rekisteröinti oli jo askel siihen suuntaan, että samaa sukupuolta olevien parisuhteista tuli Suomessa entistä hyväksyttävämpiä. Homo- ja lesboparien oikeuksia ajavat halusivat pareille kuitenkin täydet aviopuolisoiden oikeudet vedoten ihmisten tasa-arvoon.

Seuraava askel oli hankalampi. Asia oli esillä Jyrki Kataisen (kok) hallituksen hallitusneuvotteluissa vuonna 2011, mutta asia oli vaikea hallitukseen päässeille kristillisdemokraateille. Sukupuolineutraalista avioliittolaista sovittiin, että hallitus ei lähde aktiivisesti sitä edistämään.

Tästä seurasi 76 kansanedustajan allekirjoittama aloite sukupuolineutraalin avioliittolain säätämiseksi. Ensimmäinen allekirjoittaja oli ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb (kok), mutta arvovaltaisesta kannattajajoukosta huolimatta aloite ei ottanut edetäkseen.

Lakivaliokunta päätti 2013, ettei se ota aloitetta käsittelyyn.

Samaan aikaan oli tullut mahdolliseksi tehdä kansalaisaloitteita eli saada lakiehdotus eduskuntaan, jos aloite keräisi yli 50 000 kannattajaa.

Vuoden 2013 lopussa avioliittolain muutosta esittänyt kansalaisaloite oli kerännyt jo yli 166 000 allekirjoitusta. Esitys meni vaivatta eduskuntaan ja sieltä jälleen lakivaliokuntaan, joka nyt ryhtyi tekemään mietintöä.

Valiokunta ei heltynyt suuresta kannattajajoukosta huolimatta vaan esitti, että kansalaisaloitteessa olevat lakiehdotukset hylättäisiin. Lakimuutoksen kannattajat tekivät mietintöön vastalauseen.

Vastalause johti äänestykseen täysistunnossa, koska Jani Toivola (vihr) esitti, että vastalauseesta tulisikin käsittelyn pohja. Toivola sai taakseen eduskunnan enemmistön, 105 kansanedustajaa.

Näin avioliittolain muutos lähti kuin lähtikin etenemään kohti finaalia, joka oli 12. joulukuuta 2014. Silloin eduskunta lopullisesti hyväksyi sen, että avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaleiksi äänin 101–90.

Säännökset tulevat voimaan maaliskuun alussa ensi vuonna. Eduskunta on muuttanut myös useita muita asiaan liittyviä lakeja.

Mitä kansalaisaloitteella halutaan?

Tuskin oli muste kuivanut eduskunnan päätöksistä, kun kaksi kansalaista eli Jukka-Pekka Rahkonen ja Pasi Turunen polkaisivat liikkeelle vasta-aloitteen. He perustivat myös Aito avioliitto -nimisen yhdistyksen asiaa ajamaan.

Markus Jokela / HS

Aloite haluaa kumota sukupuolineutraalin avioliittolain ja säilyttää avioliiton miehen ja naisen välisenä.

Aloite käyttää voimakkaimpana perustelunaan lapsen oikeutta isään ja äitiin. Aloitteen mukaan sukupuolineutraali avioliitto riistää myös adoptiolapselta mahdollisuuden kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista.

Aloitteen mukaan eduskunta laiminlöi selvityksen siitä, mitkä olisivat lakimuutoksen vaikutukset lapsen perusoikeuksien näkökulmasta.

Aloitteen mukaan entisen avioliittolain sukupuoliedellytys perustuu sille, että lisääntyminen riippuu miehestä ja naisesta sekä sille, että ”miehet ja naiset täydentävät toisiaan”. Lisäksi aloitteen mukaan lapset tarvitsevat ”ehyessä ja kestävässä suhteessa” elävää isää ja äitiä.

Aloite luovutettiin eduskunnalle kesäkuussa.