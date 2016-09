Presidenttiehdokas Matti Vanhanen johtaa nyt ulkoasiainvaliokuntaa

Kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk) aloitti tiistaina eduskunnan arvostetun ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Vanhaselle tehtävä on mitä sopivin, kun hän on viime aikoina keskittynyt muutenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Vanhanen on keskustan presidenttiehdokas tammivaaleissa 2018 ja hän on vaaleja silmällä pitäen aloittanut ulkopolitiikkaan keskittyvän kampanjakerroksen maakunnissa. Sen teema on ”Ulkopolitiikkaa yhdessä”.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja joutuu ottamaan ulkopolitiikkaan kantaa päivittäin. Vaara on, että valiokunnan puheenjohtajuus ja presidentinvaalikampanja menevät sekaisin.

”On se vaara olemassa. Se on kuulijan ja katsojan silmissä”, Vanhanen vastaa.

”En voi presidenttiehdokkaana umpioituakaan siitä mitä politiikassa tehdään. Se on yhteiskuntapoliittinen ja ulkopoliittinen tehtävä, johon olen pyrkimässä.”

Ulkoasiainvaliokunta uudistuu muutenkin. Valiokuntaan tulevat entiset kokoomusministerit Alexander Stubb ja Lenita Toivakka. Heille tekevät tilaa Ben Zyskowicz ja Sofia Vikman.

Vanhanen sanoi tiistaina, että ulkoasiainvaliokunnan listalla on syksyllä kaksi painavaa asiaa: eduskunnan vastaus hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ja aseellisen avun antamista ja vastaanottamista koskeva lainsäädäntö.

Turvapaikanhakijoiden tulo on rauhallisessa vaiheessa, mutta Norja rakentaa varalta kuitenkin muuria Venäjän vastaiselle rajalleen.

Vanhasen mukaan Suomen ei kuitenkaan tarvitse jatkaa väliaikaista rajasopimusta Venäjän kanssa. Väliaikaisella sopimuksella estetään muiden kuin Suomen, Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten päästy rajan yli Sallassa ja Raja-Joosepissa.

”Olisin sen suhteen hyvin maltillinen. Sopimus tehtiin tarkoituksella määräaikaiseksi, sillä on haluttu hetkellinen poikkeuksellinen tilanne rauhoittaa”, Vanhanen sanoo.

”Luotan ministeriön kykyyn arvioida onko painetta olemassa. Minä en ole kuullut, että mikään loisi painetta poikkeustoimien jatkamiselle.”