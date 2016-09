Helmikuussa 2017 järjestetään Sdp:n puoluekokous Lahdessa. Kokouksen suurinta draamaa ei välttämättä nähdä puheenjohtajan valinnan tiimoilta.

Paljon pahemmin puoluetta näyttää repivän puoluekokousaloite työeläkeindeksin muuttamisesta.

”Se saattaa rikkoa puoluetta paljon pahemmin kuin puheenjohtajakisa 2014”, Tage Lindberg sanoo. Lindberg oli Jutta Urpilaisen keskeinen avustaja hänen puheenjohtajakaudellaan.

Puoluekokouksessa 2014 Antti Rinne syrjäytti istuvan puheenjohtajan Urpilaisen. Monen Urpilaisen kannattajan arvet ovat edelleen auki.

Rintamalinjat ovat selvät: puoluekokousaloitteen allekirjoitusten perusteella työeläkeindeksin muuttamista ajavat veteraanidemarit, joista moni on jo eläkkeellä. Vastapuolelta löytyy enemmän aktiivi-ikäisiä.

Entinen Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen on hankkeen pääpukari. Tarkoitus on muuttaa työeläkeindeksi takaisin palkkatasoindeksiksi. Kiljusen masinoiman puoluekokousaloitteen allekirjoittajalistalla on mukana muiden muassa kaksi entistä Sdp:n puheenjohtajaa Pertti Paasio ja Ulf Sundqvist.

Lisäksi allekirjoittajina ovat Markus Aaltonen, Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, Marko Asell, Mikko Elo, Raimo Holopainen, Sinikka Hurskainen, Ilkka Joenpalo, Ulla Juurola, Reijo Kallio, Saara Karhu, Tapio Karjalainen, Marjaana Koskinen, Risto Kuisma, Jorma Kukkonen, Esa Lahtela, Reijo Laitinen, Minna Lintonen, Leena Luhtanen, Raimo Mähönen, Mats Nyby, Kalevi Olin, Reino Paasilinna, Pirkko Peltomo, Tuula Peltonen, Raimo Piirainen, Tuija Pohjola, Kari Rajamäki, Maija Rask, Jukka Roos, Arto Seppälä, Jacob Söderman, Kari Urpilainen, Helena Vartiainen, Marjatta Vehkaoja ja Antti Vuolanne.

Kaikki siis entisiä Sdp:n kansanedustajia. Ja valtaosa on aikanaan äänestänyt nykyisen työeläkeindeksin puolesta. Mutta nyt takki on siis kääntynyt.

Kimmo Kiljunen on tehnyt Senioriliikkeen nimissä työeläkeindeksin muuttamiseksi myös kansalaisaloitteen. Se keräsi 84 820 allekirjoitusta, joten se tulee eduskunnan käsittelyyn. Näillä näkymin eduskunta käsittelee aloitteen marras–joulukuussa.

Nykykäytännössä työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain indeksillä, jossa kuluttajahintojen paino on 80 prosenttia ja palkkojen 20 prosenttia. Eläkkeet nousevat siis kutakuinkin inflaation tahdissa. Eläkeläisten ostovoima pysyy siis samassa tahdissa hintojen nousuun kanssa.

Mutta koska palkat nousevat yleensä inflaatiota nopeammin, eläkeläisten ostovoima on heikentynyt suhteessa palkansaajiin. Kimmo Kiljusen ja muiden aktivistien mielestä tämä on epäoikeudenmukaista. Heidän mielestään työeläke on ansiosidonnainen etuus, jonka pitää seurata palkkoja.

Valtaosa ekonomisteista on toista mieltä. Palkkojen nousu perustuu työn tuottavuuden kasvuun, joten hyödyn pitääkin kohdistua työssä käyviin.

Kansalaisaloitteessa halutaan, että työeläkkeet nousivat samaan tahtiin palkkojen kanssa. Näin toimittiin vuoden 1977 alkuun asti. Sen jälkeen eläkkeitä nostettiin puoliväli-indeksillä, jossa hintojen paino oli 50 ja palkkojen 50 prosenttia.

Nykyinen käytäntö tuli voimaan vuonna 1996. Sen jälkeen kuluttajahintojen paino on ollut 80 ja palkkojen 20 prosenttia. Kansalaisaloitteessa halutaan siis paluuta vuotta 1977 edeltävään aikaan.

Kansalaisaloitteessa todetaan, että palkkatasoindeksiin paluun kustannus olisi ”marginaalinen”. Eläkejärjestelmän asiantuntijoiden kuten Eläketurvakeskuksen (ETK) mukaan tämä ei pidä paikkaansa, sillä meno kasvaa kumulatiivisesti. Pidemmällä aikavälillä kyse olisi miljardien eurojen lisämenosta, jonka rahoittaisivat nuoremmat sukupolvet.

ETK:n vaikutusarvion mukaan palkkaindeksiin siirtyminen johtaisi välittömästi eläkemenojen kasvuun suhteessa eläkevaroihin. Eläkerahastot tyhjenisivät kokonaan 2060-luvulla.

Kyseessä näyttää olevan mitä suurimmassa määrin olevan sukupolvikysymys.

Nuorisojärjestöt julkistivat keväällä poikkeuksellisen yhteisen julkilausuman, jossa ne tyrmäsivät Kimmo Kiljusen kansalaisaloitteen. ”Nyt riittää faktojen vääristely”, ne totesivat Kiljuselle.

Mukana yhteisessä lausunnossa olivat kaikki poliittiset nuorisojärjestöt, myös demarit, sekä muiden muassa Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki, Lukiolaisten liitto sekä työmarkkinajärjestöjen nuorisojärjestöt.

”Olemme valmiita kannattamaan toimia, jotka vähentävät tehokkaasti eläkeläisköyhyyttä. Epäoikeudenmukaista indeksialoitetta sen sijaan emme tue, sillä se ajaisi tulevat sukupolvet köyhyyteen”, nuorisojärjestöt totesivat.

Kansalaisaloite tuskin menee läpi eduskunnassa. Esimerkiksi Ylen MOT-ohjelma kysyi alkuvuodesta asiaa kaikilta eduskuntapuolueilta. Kolme hallituspuoluetta – keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus – antoi yhteisen vastauksen, joka oli yksiselitteinen: työeläkeindeksin muutokselle ei ole edellytyksiä ”lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä”.

Sdp:n puoluekokousaloitteen merkitys voikin olla paljon kansalaisaloitetta suurempi. Etenkin jos Sdp nousee seuraavien vaalien jälkeen hallitukseen.

Kuten Kiljusen puoluekokousaloitteen allekirjoittajalistasta näkee, hanketta ajetaan korkealla profiililla. Sinänsä allekirjoittajien statuksella ei pitäisi olla merkitystä aloitteen etenemiseen, sillä puolueen sääntöjen mukaan kaikki aloitteet käsitellään samalla tavalla.

Puoluehallitus antaa aloitteesta ensin lausunnon ja sitten puoluekokous päättää.

Indeksiuudistusta koskevia aloitteita on ollut monta kertaa aiemminkin Sdp:n puoluekokouksessa. Puoluehallitus ei ole puoltanut indeksin muuttamista.

Nyt puoluehallitukseen kohdistuu kuitenkin melkoiset paineet. Jo senkin vuoksi, että Sdp:n puoluekokouksen keski-ikä on korkea. Ja eläkeindeksi herättää heidän keskuudessaan suuria tunteita.

Sdp:n puoluehallitusta auttaa kuitenkin tasapainoilussa se, että Kiljusen kansalaisaloitteen ja puoluekokousaloitteen tekstit eroavat merkittävästi toisistaan.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan yksiselitteisesti työeläkeindeksin palauttamista kokonaan palkkatasoindeksiksi. Ei esimerkiksi paluuta vuotta 1996 edeltäneeseen puoliväli-indeksiin, jossa hintojen paino oli 50 ja palkkojen 50 prosenttia.

Puoluekokousaloitteessa puolestaan vaaditaan työeläkeindeksin palauttaminen palkka- tai palkkapainotteisemmaksi indeksiksi.

Aloitteessa ei siis välttämättä vaadita siirtymistä kokonaan palkkaindeksiin, vaan palkkapainotteisempaan suuntaan. Näin ollen puoluekokousaloitteen toive täyttyy, jos Sdp ottaa tavoitteekseen muuttaa suhdetta vain hitusen – esimerkiksi niin, että hintojen nousun paino olisi vaikka 75 prosenttia ja palkkojen 25.

Tämänkaltainen hienosäätö tuskin kuitenkaan tyynnyttää veteraanidemareita. Niin koville kierroksille Kimmo Kiljunen näyttää heidät agitoineen.