Pääministeri Juha Sipilä (kesk) puolusti maanantai-iltana julkaisemassaan blogikirjoituksessa Finavia-sotkussa ryvettynyttä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä (kesk). Sipilä kirjoitti, että Bernerillä on pääministerin ”täysi tuki”.

Sinänsä tämä ei ole yllätys.

Pääministerin tuessa on vain kaksi asentoa: on ja off.

Jos täyttä tukea ei ole, ministeri joutuu siltä seisomalta lähtemään hallituksesta. Nyt pääministeri ilmaisi, että Berner voi jatkaa ministerinä. Ainakin toistaiseksi.

Blogikirjoituksen suurin yllätys olikin se, että Sipilä kertoi aikovansa ohjeistaa uudella tavalla sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen ja omistajan välistä tehtävienjakoa.

Mutta palataan siihen kohta. Kerrataan ensin lyhyesti Finavia-sotkun kulkua.

Lentokentistä vastaava Finavia on valtion täysin omistama yhtiö. Yhtiössä tehtiin vuosina 2009–2011 spekulatiivisia johdannaissopimuksia, joista kertyi yhtiölle 34 miljoonan euron tappiot. Poliisi tutki asiaa. Syyttäjä on nostanut syytteet Finavian entistä varatoimitusjohtajaa ja rahoituspäällikköä vastaan.

Finavian hallitus pohti pitkään, pitäisikö kanteet nostaa myös johdannaiskauppojen aikaan Finavian hallituksessa olleita jäseniä sekä yhtiön entistä toimitusjohtajaa vastaan.

Keväällä 2015 Finavian hallitus päätti, että kanteita ei sen hetkisen tiedon valossa nosteta. Syyskuussa 2015 hallitus käsitteli asian uudelleen ja päättikin nostaa kanteet. Kanteiden nostamisesta päätettiin hallituksessa vasta tiukan äänestyksen jälkeen.

Sipilä perustelee Bernerin puuttumista asiaan sillä, että ministeri halusi yhtiön hallituksen huolellisesti selvittävän, mihin nämä ristiriitaiset päätökset perustuvat. Onhan hyvin harvinaista, että yhtiön hallituksessa joudutaan äänestämään päätöksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti syksyllä 2015 Finavian hallitukselle, ettei sen tule edetä kanteiden nostamisessa entistä johtoa vastaan.

STT julkisti viime viikolla haltuunsa saaman sähköpostin, jonka liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen lähetti Finavian hallituksen puheenjohtajalle 14. lokakuuta 2015.

”Ministerin pyynnöstä ilmoitan, että Finavia pitää ylimääräisen yhtiökokouksen marraskuun puolivälin tienoilla. Sitä ennen yhtiön ei tule edetä johdannaiskanneasiassa”, Pursiainen kirjoitti.

Viestissä mainittua yhtiökokousta ei kuitenkaan pidetty.

Loppuvuodesta kanneoikeus vuoden 2010 johdannaiskauppojen osalta vanhentui. Seuraavan vuoden osalta on edelleen mahdollista nostaa kanne.

Finavian hallitus päätti myös vetää pois kanteen, jonka se oli aiemmin nostanut tilintarkastusyhtiö Deloitte & Touchea vastaan.

Berner on useaan otteeseen korostanut, että ei halunnut estää kanteiden nostamista. Hän halusi vain selvittää asian perusteellisesti.

Joulukuussa Finavian hallituksen puheenjohtaja Riitta Tiuraniemi erosi tehtävästään protestina sille, että liikenneministeriö puuttui hallitustyöskentelyyn. Tiuraniemi ei hyväksynyt ministeriön ”hyvän hallinnon vastaista” omistajaohjausta.

Tiuraniemen mielestä omistajalla eli valtiolla on valta nimittää ja erottaa hallitus, mutta omistaja ei voi tehdä päätöksiä yhtiökokouksen ulkopuolella hallituksen puolesta.

Osakeyhtiölain mukaan asia on hyvinkin selvä.

Osakeyhtiölain 22. luvun kuudennessa pykälässä määritellään, että vahingonkorvauksista päättää yhtiön hallitus. ”Niistä voidaan kuitenkin päättää myös yhtiökokouksessa”, pykälässä sanotaan.

Finaviassa ei yhtiökokousta kuitenkaan järjestetty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) teki Finaviassa laillisuustarkastuksen, joka julkistettiin kesäkuussa. Tarkastusvirasto moitti liikenne- ja viestintäministeriön toimintaa.

”Ministeriön toiminta on edellä mainituilta osin merkinnyt omistajaohjauksen ja yhtiön operatiivisen päätöksenteon sekoittumista toisiinsa yhtiöoikeudellisen hyvän hallintotavan (corporate governance) perusteella tarkasteltuna epätarkoituksenmukaisella tavalla”, raportissa kirjoitetaan.

Pohjimmiltaan kyse on siitä, että hyvässä hallinnossa vastuu ja päätöksentekovalta kulkevat käsi kädessä.

Finavia on valtion täysin omistama yhtiö, joten sen omistajaohjauksesta vastaava ministeri Berner olisi voinut yhtiökokouksessa päättää, että kanteita ei nosteta. Samalla hän olisi kantanut asiasta vastuun.

”Sovintosopimusta tai korvausvaatimuksista luopumista koskevat päätökset olisi ollut – monistakin eri syistä – tarkoituksenmukaista tehdä yhtiökokouksessa, jolloin valtio-omistaja olisi ottanut näistä päätöksistä vastuun”, VTV:n katsauksessa todetaan.

Tarkastusvirasto ei moittinut asiaa pelkästään jälkikäteen, vaan se oli kehottanut Finaviaa yhtiökokouksen pitämiseen monta kertaa jo vuoden 2015 lopulla.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta ryhtyi tiistaina käsittelemään Finavia-sotkua. Käsittely kestää näillä näkymin koko syksyn.

”Etenemme hyvin rauhallisesti ja kiihkotta”, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma sanoi HS:n haastattelussa.

Rauhallinen eteneminen sopiikin hyvin oppositiopuolueille. Mikäpä olisikaan mukavampaa kuin roikottaa hallituksen ministeriä koko syksy valiokunnan käsittelyssä.

Heinäluoman mukaan valiokunta aikoo myös laajemmin pohdiskella valtion omistajaohjauksen toteuttamista.

Tähän lienee syytäkin, sillä pelisäännöt ovat ilmeisesti juuri muuttumassa.

Sipilä kertoo blogissaan liikenne- ja viestintäministeriön pyytäneen asianajaja Pekka Merilammelta asiantuntijalausunnon siitä, oliko ministeri Bernerillä oikeus vaatia Finavian hallitukselta aikalisää selvitysten tekemiseksi.

”Merilammen mukaan osakeyhtiölain mukaan näin voidaan menetellä. Hänen mukaansa omistajan näkemysten esilletuominen hallitukselle ei ole ollut puuttumista yhtiön operatiivisiin asioihin, vaan vastuunkantoa päätettäessä yhtiötä kohdanneen poikkeuksellisen vahingon vastuukysymyksissä”, Sipilä kirjoittaa.

Sipilä aikoo ilmeisesti ottaa Merilammen näkemyksen omistajan ja hallituksen suhteesta laajemminkin käyttöön.

Sipilä kirjoittaa blogissaan: ”Myös Solidiumia ohjeistetaan niin, että omistajalla on mahdollisuus ottaa päätettäväkseen – ja vastaavasti yhtiön hallituksella oikeus siirtää omistajan päätettäväksi – myös sellainen asia, joka kuuluisi hallituksen yleistoimivaltaan.”

Tämä olisi melkoinen linjanmuutos.

”Tuo on järeä keino”, kommentoi keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Sipilän linjausta.

Linnainmaan mukaan se kertoo siitä, että Sipilä on ottamassa omistajaohjauksen entistä tiukemmin näppeihinsä.

Solidium on valtion täysin omistama yhtiö, joka alunperin perustettiin sen vuoksi, että valtionyhtiöt irrotettaisiin kauemmaksi päivänpoliittisesta kuohunnasta.

Tähän asti Solidiumin hallintotapa on ollut selkeä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Yhtiön hallitus vastaa omistajan määrittelemän toimiohjeen pohjalta liiketoimintastrategiasta. Valtio-omistaja käyttää omistajavaltaansa yhtiökokouksessa.

Sipilän blogista päätellen valtio-omistaja ilmeisesti aikoo käyttää valtaansa aiempaa enemmän – myös asioissa, jotka ovat tähän asti kuuluneet yhtiön hallitukselle.

Näin ollen omistajan eli valtion valta kasvaa. Ja valtion omistajavaltaa käyttää omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä.