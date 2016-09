Uudistuva työnantajien EK: Suomi jäänyt yritysmaana Pohjoismaista selvästi jälkeen

Työnantajien etuja valvoja Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että uudistuva liitto aikoo nostaa yritysten toimintapaikkana Suomen muiden Pohjoismaiden tasolle.

EK:n mukaan Suomi on pudonnut selvästi muiden Pohjoismaiden tasolta. Esimerkiksi kilpailukykyä mittaavan IMD-indeksin mukaan Suomi on nyt sijalla 20, kun Ruotsin sijoitus on 5, Tanskan 6 ja Norjan 9.

”Aloitimme uudistumisen itsestämme. EK:n sääntömuutoksen myötä Suomessa ei tehdä enää keskitettyjä palkkaratkaisuja. Palkoista sopiminen viedään liitoille ja yhä enemmän työpaikoille. Sääntömuutos toi tarpeen ja mahdollisuuden arvioida uudelleen EK:n toiminnan suuntaa. Meidän on maana tehtävä kaikkemme, että pääsemme yritysten toimintaympäristönä mahdollisimman nopeasti takaisin muiden Pohjoismaiden tasolle”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta EK:n tiedotteessa keskiviikkona.

EK uudistuu niin, että EK ja sen toiminnan rahoittavat liitot tulevat lähemmäksi toisiaan ja niiden välinen vuorovaikutus kasvaa. ”Samalla myös liitot tulevat toisiaan lähemmäksi. Tuloksena on entistä vuorovaikutteisempi, tiiviimpi ja tehokkaampi kokonaisuus yritysten eduksi”, EK ilmoittaa tiedotteessaan.

EK aikoo toimia erityisesti yrittäjyyden ja omistajuuden edistämisen puolesta. EK pyrkii tekemään Suomen julkisesta taloudesta terveen. Myös edunvalvonta EU:ssa kuuluu tehtäviin kuten myös kestävä kehitys ja yritys- ja kilpailulainsäädäntö.

”Omistajat ja yrittäjät ovat ne, jotka Suomessa investoivat ja työllistävät. Heidän kauttaan Suomen talous kääntyy ja saadaan uutta kasvua. Vahvistamme myös EU-osaamistamme. Julkisen talouden tervehdyttäminen on keskeistä hyvinvointivaltion pelastamisessa”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.