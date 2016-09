Tradenomiliitolta radikaali ehdotus: Asiantuntijoille ja esimiehille 152 tunnin kuukausityöaika – ylityö-, ilta- ja sunnuntaikorvaukset pois

Tradenomiliitto (Tral) esittää, että asiantuntijoille ja esimiehille säädettäisiin oma työaikalaki.

Esityksen mukaan asiantuntijoiden säännöllinen työaika olisi 152 tuntia kuukaudessa. Asiantuntijat saisivat kuukausityöajan sisällä vapaasti määritellä työajan ja -paikan mille tahansa viikonpäivälle.

Pituudeltaan 152 tunnin kuukausityöaika vastaisi kutakuinkin nykyistä 37,5 tunnin viikkotyöaikaa.

Radikaalia nykykäytäntöön verrattuna on se, että liitto esittää kaikkien työtuntien olevan samanarvoisia. Työntekijä ei siis saisi lisäkorvausta ilta- tai viikonlopputyöstä.

Säännöllisen 152 tunnin kuukausityöajan ylittävät tunnit olisivat lisä- tai ylityötä. Niistäkään ei maksettaisi ylimääräistä korvausta, vaan yli- ja lisätyö korvattaisiin yksi yhteen rahana tai vapaana tehtyjen tuntien mukaan.

Tradenomiliiton esityksessä ylityötä saisi teettää enintään 330 tuntia vuodessa.

Liitto julkisti esityksensä keskiviikkona.

”Kyseessä olisi todella iso muutos”, Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren sanoo. Tradenomiliitto on Akavan jäsenliitto.

Löfgren on iloinen siitä, että Akavan jäsenliitoista tulee konkreettisia esityksiä. Uutta työaikalakia valmistellaan parhaillaan kolmikantaisessa työryhmässä, jonka pitäisi saada esityksensä valmiiksi vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä.

Löfgren ei kuitenkaan usko, että Akava lähtisi keskusjärjestönä ajamaan kuukausityöaikaa ja lisistä luopumista. Hän kertoo olevansa etenkin huolissaan työsuojelusta ja työntekijöiden jaksamisesta. ”Ihmisten ei pidä tappaa itseään työllä”, hän sanoo.

Löfgren muistuttaa, että nykylaillakin työaikajoustoista voidaan sopia työehtosopimusten puitteissa sekä työpaikoilla.

Tradenomiliiton toiminnanjohtaja Mika Varjosen mukaan nykyinen työaikalainsäädäntö on pahasti vanhentunut asiantuntijatyön osalta. Sitä ei käytännössä noudateta valtaosassa asiantuntija- tai esimiestehtäviä. Ylempien toimihenkilöiden YTN:n tekemän selvityksen mukaan lain mukaisia ylityökorvauksia saa yksityisellä sektorilla työskentelevistä akavalaisista vain 23 prosenttia.

Asiantuntijan pitää usein olla tavoitettavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin asiakkaiden ja kansainvälisen liiketoiminnan takia. Nykyinen lainsäädäntö ei Varjosen mukaan tunnista etätyötä, matka-aikana tehtyä työtä tai ylipäätään perinteisen toimistoajan ulkopuolella tehtyä työtä.

”Olennaista asiantuntijatyössä on työn tulos, eikä siihen käytetty aika tai paikka”, Mika Varjonen sanoo.

Varjonen korostaa, että sekä työnantajat että asiantuntijatehtävissä työskentelevät työntekijät kaipaisivat lisää joustavuutta: kiireisinä aikoina työpäivät voivat olla pitkiä ja vastaavasti hiljaisempina aikoina työpäivät voivat olla lyhyempiä.

”Lakiesitys mahdollistaa nykyistä paremmin työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen, millä on positiivinen vaikutus työhyvinvointiin ja tuottavuuteen”, Tradenomiliiton esityksessä todetaan.

Kuukausityöajan käyttöönotto edellyttäisi liiton mukaan sitä, että työaikapankki- ja etätyökirjaukset tuovat selvät pelisäännöt kaikille työpaikoille.

Varjosen mukaan Tradenomiliitto esittää kuukausityöaikaa ainoastaan asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Esimerkiksi tehdastyöntekijöitä laki ei koskisi.

”Tätä uutta työaikalakia sovellettaisiin niihin työntekijöihin, jotka tosiasiallisesti itsenäisesti voivat määritellä työaikansa ja työntekopaikkansa”, Varjonen sanoo.

Tradenomiliitto on tutkintopohjainen liitto samaan tapaan kuin Lakimiesliitto tai Ekonomiliitto. Kuten nimestä voi päätellä, kaikki Tradenomiliiton jäsenet ovat koulutukseltaan tradenomeja.

Tradenomi on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa 23 ammattikorkeakoulussa.

Tradenomiliitto on työelämän edunvalvonta-, palvelu- ja markkinointiorganisaatio. Työehtosopimuksista neuvottelevat Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Julkisalan korkeakoulutetut Juko.

Tradenomiliiton Varjonen kertoo, että Tradenomiliiton jäsenistö on vahvasti kuukausityöajan takana. Liitto on käynyt esitystä läpi parin vuoden ajan eri tilaisuuksissaan. ”Palaute on ollut 90 prosenttisesti myönteistä”, Varjonen sanoo.

Tradenomiliitto on aiemminkin erottautunut ammattiliittokentästä terhakkailla ehdotuksillaan. Eräs syy saattaa olla se, että liiton jäsenkunta on nuorta. Jäsenten keski-ikä on 34 vuotta, Varjonen kertoo.

”Jäsenistö on myös aika samanhenkistä porukkaa”, Varjonen sanoo.