Ville Niinistö haukkui Sipilän puheet Bratislavassa: ”Suomi ei ole maa, joka käy haaskalla”

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö arvosteli ankarasti pääministeri Juha Sipilän (kesk) Bratislavassa antamia EU-lausuntoja ja moitti niitä rusinoitten poimimiseksi pullasta ja omaan napaan tuijottavina.

Niinistö paheksui etenkin Sipilän mainintaa, että ”unionin kriisi voi koitua Suomen eduksi EU-asioissa”.

Niinistön mukaan Suomen etu ei ole, että EU on hajonnut.

”Lausunnollaan Sipilä asettuu Unkarin ja Puolan kaltaisten maiden johtajien joukkoon. Suomi ei ole maa, joka käy haaskalla”, vihreiden puoluevaltuuskunnan kaksipäiväisen kokouksen Tikkurilassa avannut Niinistö linjasi.

Niinistö arvioi, ettei pääministeri näytä ottavan vakavasti vastuutaan siitä, minkälaisten kohtalonkysymysten edessä koko eurooppalainen yhteisö on.

Niinistön mukaan Suomen on myös ohjattava EU-maiden yhteistä ulkopolitikkaa suuntaan, jossa ”kansainvälistä oikeutta kunnioittava turvallisuusjärjestely Venäjän kanssa on mahdollinen”.

Niinistö otti kantaa myös Ulkopoliittisen institutin Upin raporttiin Venäjän tilasta. Hänen mukaansa on ollut erikoista, millä vimmalla sitä on arvosteltu, koska tilannekuva on pääosin oikea, vaikka kaikki suositukset eivät välttämättä olleet oikeita.

”Mutta siitä ei ole puhuttu. Keskustelua on sen sijaan hallinnut väittely siitä, saako Venäjästä edes puhua.”

Tosiasioiden tunnustaminen ei Niinistön mukaan kuitenkaan tarkoita ulkopolitiikan altistumista äkkikäännöksille .

Keskustelua energiapolitiikasta Niinistö piti vaientamisen kulttuurin koetinkivenä ja muistutti vihreiden varoittaneen Venäjän toiminnasta Rosatomin ja Fennovoiman hankkeessa.

Niinistön mukaan Suomen tulisi nyt vahvistaa ulkopolitiikallaan Euroopan unionin yhteistä linjaa.

Ensisijaisesti yhteistyötä kannattaa hänen mielestään syventää Ruotsin kanssa.

”Nato-jäsenyyden haikailu tässä tilanteessa ei ole vakautta tuova ratkaisu, mutta sitä ei ole myöskään Venäjän myötäily”, Niinistö sanoi.