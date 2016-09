Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas tyrmää blogissaan vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin esityksen lakisääteisestä kymmenen euron minimipalkasta

Myös Kyösti Suokas on vasemmistoliittolainen.

”Nuori puoluejohtaja ampuu sen sijaan kurapaukun esittäessään minimipalkkalakia”, Suokas kirjoitti blogissaan tiistaina.

”Somesuomessa poliitikkojen huonosti pureskeltuja ideoita tulee vain kuin posetiivista ja joskus niitä on ihan pakko ihmetellä”, Suokas kirjoittaa. ”Hyvä puoli asiassa on se, että ajatus on vain ajatus.”

Suokas muistuttaa, että vuoden 1970 työsopimuslakia valmisteltaessa vasemmistoliiton edeltäjän, Suomen kommunistisen puolueen ykköstavoite oli lakisääteinen minimipalkka.

”Erinäisten vaiheiden jälkeen vuoden 1970 työsopimuslakiin sorvattiin säännökset työehtosopimusten yleissitovuudesta. Lain valmistelussa kunnostautuivat Rakennusliiton edustajat. Kommunisteja hekin. Eivät arvanneet, minkä palveluksen tekivät jälkipolville”, Suokas kirjoittaa.

Suokkaan mukaan lakisääteinen minipalkka olisi ongelmallinen.

”Lainsäätäjän ryhtyminen vähimmäispalkkojen määrittelijäksi romuttaisi yleissitovuusjärjestelmän. Ammattiliittojen tehtäväksi jäisi palkkojen sopiminen järjestäytyneisiin yrityksiin. Järjestäytymättömät voisivat maksaa luilleen minimipalkkaa ja ainakin rakennusalalla järjestäytyneitä olisi kohta kovasti vähän”, Suokas kirjoittaa

Suokas kirjoittaa, että Suomessa yleissitovuus on ”EU-myrskyjen myllerryksessäkin” pitänyt työssä käyvien ansiot edes nykyisellä tasollaan. ”Ammattiliitot ovat kohtuullisesti kyenneet puolustamaan sopimuspalkkojaan. Jopa korottamaan niitä silloin, kun keskusjärjestöt eivät ole nykäisseet housuja nilkkoihin”, Suokas kirjoittaa.

Useimmissa EU-maissa on lakisääteinen minimipalkkaa, mutta sillä ei tule toimeen, Suokas kirjoittaa.

”Ei Li Anderssonin tavoite ole suomalaisten työntekijöiden aseman heikentäminen. En tietysti tällaista väitä tai edes vihjaa”, Suokas kirjoittaa.