Pääministeri Sipilä lupaa Suomelle lisää työpaikkoja – ”Mikään ei estä meitä kipuamasta lähelle pohjoismaisia kumppaneitamme”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) asetti keskiviikkona Suomelle kovan tavoitteen: nostaa maan työllisyysasteen lähelle Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islantia.

Keskuskauppakamarin veropäivässä Finlandiatalossa puhunut Sipilä sanoi, että Suomi voi nostaa työllisyysasteensa nyt tavoiteltua 72 prosenttia korkeammalle. Suomen työllisyysaste oli rikkaita teollisuusmaita edustavan OECD:n mukaan viime vuonna 68,55 prosenttia.

Hallituksen nykyistäkin tavoitetta on arvosteltu epärealistiseksi. Esimerkiksi Suomen Pankin kesällä julkaisema suhdanne-ennuste päätyi siihen tulokseen, ettei Suomen työllisyysaste nouse tällä hallituskaudella hallituksen tavoitteeseen. Ennusteen mukaan työllisyysaste kohoaaa 69 prosenttiin vuonna 2019. Lue HS:n uutinen aiheesta täältä.

Sipilä sanoi kuitenkin keskiviikkona, ettei mikään estä tätä kunnianhimoisempienkin tavoitteiden toteutumista.

”Naapurimaat pyyhkivät tuolla 75 prosentissa, eikä Islanti sovi edes meidän asteikolle. Olemme siis kaukana siitä, missä naapurit ovat”, Sipilä sanoi.

”Ei kuitenkaan ole olemassa mitään seikkaa, joka estäisi meitä kipuamasta Pohjoismaiden kumppaneiden lähelle.”

Ruotsin työikäisen väestön työllisyysaste oli OECD:n mukaan viime vuonna 76,1 prosenttia, Norjan lukema oli 74,8 prosenttia, Tanskan 73,5 prosenttia ja Islannin huimat 84,7 prosenttia.

Huomionarvoista on, että Norjaa lukuunottamatta muiden Pohjoismaiden työllisyysaste on noussut vuodesta 2012, kun Suomessa se on hienoisesti laskenut. Kasvu on ollut voimakasta etenkin Islannissa, jonka työllisyysaste oli vielä vuonna 2012 ”vain” 79,7 prosenttia.

Suomen työllisyysaste oli viime vuonna sekä EU:n että euroalueen keskiarvoa korkeammalla tasolla, sillä EU:n keskiarvo oli 65,6 prosenttia ja euroalueen 64,5 prosenttia. OECD:n työllisyystilastoihin voi tutustua tarkemmin tästä linkistä.

Sipilä puolusti puheessaan kilpailukykysopimuksen roolia työllisyysasteen nostamisessa. Tämä on ymmärrettävää, sillä Sipilä itse on yksi koko sopimuksen pääarkkitehdeista.

Sipilä uskoo, että muun muassa palkansaajien työaikaa pidentävän ja julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikkaavan sopimuksen hyväksyttävyys kasvaa julkisen keskustelun kautta.

”Kun kova työllisyysastetavoitteemme on jatkuvassa julkisessa keskustelussa, myös tavoitteeseen tarvittavien keinojen hyväksyttävyys kasvaa. Tavoitteeseen pääsemisestä tulee näin kansakunnan yhteinen tavoite”, Sipilä sanoi keskiviikkoaamuna.

Sipilän mielestä kilpailukykysopimukseen liitetty runsaan 500 miljoonan euron ansiotuloverokevennys on myös yksi keskeinen tekijä, jolla Suomi voi yltää työllisyysasteen nostoon.

”Työn verotuksen alentaminen on viesti kansalaisille siitä, että velkaantumista ei pyritä taittamaan verotusta kiristämällä, vaan tehdyn työn määrää lisäämällä”, Sipilä sanoi.

Kustannuskilpailukyvyn parantamisen lisäksi Sipilä painotti korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon panostamista.

”Kovan kansainvälisen kilpailun olosuhteissa voimme säilyttää korkean elintasomme vain, jos kykenemme vahvistumaan korkean teknologian tuottajana ja soveltajana”, Sipilä sanoi.

Sipilä sanoi, että Suomen talouskehityksessä on nähtävissä vähitellen ”hyvin hentoisia valonpilkahduksia”. Näiksi hän mainitsi talouden supistumiskehityksen pysähtymisen ja tuotannon kasvun.

”Suomalaisten epävarmuus työpaikan säilymisestä on myös vähentynyt merkittävästi. Tämä on tukenut yksityisen kulutuksen kasvua. Pitkään jatkunut epätoivon ja apatian kehä on kääntynyt toivoksi paremmasta. Tekemisen meiningiksi.”