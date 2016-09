Työllisyystyöryhmän työ vaikeutumassa – Karjalainen: STTK:n puheenjohtaja Palola ei hyväksy työttömyysturvan porrastusta

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen työllisyystyöryhmän mahdollisuudet löytää sopu uusista työpaikoista vaikeutuivat tiistaina, kun STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ilmoitti sanomalehti Karjalaisessa, ettei ansiopäivärahan porrastus mene läpi palkansaajapuolella.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämässä työryhmässä hallituksen linja on ollut koko ajan jonkinlainen porrastus eli se, että työttömän ansiopäiväraha heikkenee, jos hän ei ole esimerkiksi kolmen kuukauden aikana työllistynyt. Myös muut palkansaajajärjestöt ovat pitäneet hallituksen aikeita lähinnä pyrkimyksenä leikata valtion menoja.

”On vaikea saada palkansaajajärjestöjen piirissä ymmärrystä sille, että uudistus olisi leikkaava tai heikentävä. Heikennyksiä on tehty jo aiemmin, ja niiden vaikutusta työllisyyteen pitäisi arvioida”, Palola sanoi sanomalehti Karjalaiselle. Myös SAK:n on pitänyt porrastusta hyvin vaikeana.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää Palolan linjausta valitettavana.

”Tämä linjaus on valitettava, koska työryhmän työ on vielä kesken. Se on valitettava myös siinä mielessä, että työllisyystavoite on karkaamassa käsistä ja tarvitaan uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi.”

Työryhmä pitäisi antaa ehdotuksensa syyskuun loppuun mennessä.