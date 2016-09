Miksi Suomessa tehdyistä salaisista ohjuskokeista ei olisi saanut kertoa? Kansanedustaja Pertti Salolainen HSTV:n suorassa lähetyksessä noin kello 13.00

Kansanedustaja ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok) kertoo kantansa Suomessa tehtyihin salaisiin ohjuskokeisiin HSTV:n suorassa lähetyksessä tänään keskiviikkona. Lähetys alkaa noin kello 13.00.

Tiistaina uutisoitiin, että Suomessa on tehty salaisia ohjuskokeita liittyen malesialaisen matkustajakoneen alasampumiseen Itä-Ukrainassa vuoden 2014 kesällä. Hollantilaisen sanomalehden De Telegraafin mukaan rikostutkijat selvittivät Suomessa tehtyjen kokeiden avulla, että kone pudotettiin venäläisellä Buk-ilmatorjuntaohjuksella.

Puolustusvoimat ei ole toistaiseksi asiaa kommentoinut, mutta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen vahvisti tiistaina Ylelle, että ohjuskokeita on Suomessa tehty.

HSTV kutsui Pertti Salolaisen suoraan lähetykseen haastateltavaksi, koska Salolainen julkaisi Twitter-palvelussa englanninkielisen viestin, jossa hän totesi, että ”tieto Buk-ohjuksen käyttämisestä tutkinnassa vuodettiin jälleen tiedotusvälineille”.

The info of BUK-missiles used in Finland to solve problems of shooting down Malesian plane in Ukraina was again leaked in press. Parliament?