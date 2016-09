Suomi ei poista monessa muussa maassa kiellettyä lasten säilöönottoa – ulkomaalaislakia aiotaan kiristää edelleen

Suomi aikoo sallia vastaisuudessakin turvapaikanhakijoina saapuneiden lasten säilöönoton, joka on kielletty monessa muussa maassa.

Ulkomaalaislakia muutetaan kuitenkin niin, että lapsen säilöönoton vaihtoehdoksi tulee astetta lievempi asumisvelvollisuus. Sen toivotaan korvaavan säilöönoton.

Uusi asumisvelvollisuus pätee vain tilanteissa, jolloin ilman huoltajaa tullut alaikäinen on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja joutuu poistumaan maasta. Ennen maasta poistamista hänen on asuttava vastaanottokeskuksessa, eikä hän saa poistua sen alueelta.

Eduskunta alkoi käsitellä lainmuutosta keskiviikkona. Esitys sai odotetusti ristiriitaisen vastaanoton. Oppositiopuolueista vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp kritisoivat lakiesitystä ja erityisesti perussuomalaiset kiittelivät sitä.

”Alaikäisten kohdalla pitäisi luopua säilöönotosta”, sanoi Li Andersson (vas).

”Asumisvelvollisuus todennäköisesti vähentäisi säilöönottotarvetta”, arvioi Simon Elo (ps).

Elo huomautti, että alaikäisten säilöönottoa käytetään nykyisin hyvin vähän. Vuonna 2015 säilöön otettiin 11 ilman huoltajaa olevaa lasta, tänä vuonna säilöönotettuja ei ole ollut yhtään.

Rkp:n Eva Biaudet’n mukaan asumisvelvollisuus muistuttaa kotiarestia.

”Hallituksen esitys on erittäin hankala. Sen lähtökohdat eivät liity yksittäisen henkilön oikeuksien suojelemiseen, vaan se lähtee yleisestä ilmapiiristä, peloista ja niin edelleen”, Biaudet sanoi.

Hallitus esittää lisäksi ulkomaalaislakia muutettavaksi niin, että myös aikuisille turvapaikanhakijalle voidaan määrätä velvollisuus asua nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautua siellä yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa. Aikuisten ei tarvitse pysyä koko ajan vastaanottokeskuksen tiloissa.

Tiheä ilmoittautumisvelvollisuus hämmensi kansanedustajia. Veera Ruoho (ps) otaksui, että kyse olisi viikosta eikä vuorokaudesta. Lakiesitys tarkoittaa kuitenkin nimenomaan vuorokautta.

Asumisvelvollisuus olisi käytössä esimerkiksi silloin, jos halutaan varmistaa, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut poistuu maasta. Sitä voisi käyttää myös muutenkin turvapaikkaprosessin aikana, jos se katsotaan välttämättömäksi.

Lakiesityksestä näkee, millaisen äkkikäännöksen Suomi on tehnyt joissakin ulkomaalaislakeihin liittyvissä yksityiskohdissa.

Vuonna 2014 Suomi muutti edellisen kerran säilöönottoa koskevaa lakia. Silloin päätettiin, että lasten säilöönotolle tulee 15 vuoden ikäraja – sitä nuorempia ei saa enää ottaa säilöön. Sen sijaan tätä vanhempien alle 18-vuotiaiden säilöönottomahdollisuus jäi yhä voimaan.

Tuolloinen Jyrki Kataisen (kok) hallitus kirjasi kuitenkin esitykseen lausuman, jonka mukaan hallituksen tavoitteena on poistaa 15 vuoden ikäraja ja laajentaa säilöönottokielto koskemaan kaikkia maasta poistettavia yksin tulleita alaikäisiä eli kaikkia alle 18-vuotiaita.

Edellinen hallitus ei ehtinyt poistaa ikärajaa, ja nykyinenkään ei sitä tee huolimatta ihmisoikeusjärjestöjen, muun muassa Amnestyn, kritiikistä.

Lakiesityksen mukaan ikärajaa ei ole perusteltua poistaa eikä ilman huoltajaa olevien lasten säilöön ottamista kokonaan kieltää. Säilöönotolle on esityksen mukaan selvä tarve viimesijaisena keinona erityisesti silloin, kun turvapaikanhakija halutaan poistaa maasta.

Hallitus alkaa muutenkin varautua siihen, että Suomessa on yhä enemmän turvapaikanhakijoita, jotka saavat kielteisen päätöksen. Pelkona on, että he jäävät Suomeen laittomasti.

Maahanmuuton ministerityöryhmä käsitteli keskiviikkona laittoman maassa oleskelun ehkäisemistä. Marraskuussa tulossa on toimenpidesuunnitelma, jolla pyritään varmistamaan vapaaehtoisen paluun toimivuus ja jolla varaudutaan mahdolliseen laittomaan maassa oleskelun lisääntymiseen.

Hallitus on huolissaan myös vastaanottokeskusten turvallisuudesta, jota pyritään eri keinoin parantamaan.

Viimeaikaiset turvapaikanhakijoiden itsemurhat näkyvät suunnitelmassa niin, että vastaanottokeskuksiin pyritään saamaan riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja mielenterveystyön osaamista.