Petteri Orpo pohtii, vaaditaanko kokoomuksen seuraavalta ykkösavustajalta karenssisopimus

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoo ymmärtävänsä hyvin, että kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajan Joonas Turusen siirtyminen yksityisen terveydenhuoltopalveluyhtiö Mehiläisen palvelukseen herättää keskustelua.

”Tästä asiasta on tärkeä keskustella. Pelisääntöjen pitää olla kaikille selvät”, Orpo sanoo HS:lle.

Asiasta hiillostettiin Orpoa ja hallitusta torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Orpo kertoo, että Joonas Turuselle on tarkoitus nimittää seuraaja mahdollisimman pian. Jo senkin vuoksi, että Turunen aloittaa Mehiläisessä jo kolmen viikon kuluttua.

Orpon mukaan hän aikoo arvioida, pitäisikö seuraavalta ministeriryhmän erityisavustajalta vaatia kirjallinen sitoutuminen karenssisopimukseen.

Valtiovarainministeriön virkaohjeen mukaan karenssisopimuksia voidaan tehdä, jos virkamiehellä on pääsy asemansa takia sellaiseen salassa pidettävään tietoon, jota hän voisi uudessa työpaikassa hyödyntää omaksi edukseen.

Ministeriryhmän erityisavustajalla tällaista tietoa voi hyvinkin olla. Hän toimii kaikkien kokoomuksen erityisavustajien johtajana ja hänen tehtävänsä on sovitella puolueen kantoja muiden hallituspuolueiden näkemyksiin.

Vaikka virkaohje sen mahdollistaa, karenssisopimuksia ei ole tähän mennessä tehty yhtään.

Asiasta ollaan säätämässä lailla virkamieslakia muutettaessa. Laki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä hallintovaliokunnassa. HS kertoi torstaina, että valiokuntakäsittelyssä lain sisältöön on kuitenkin haluttu muutoksia.

Orpo kertoo pyytäneensä torstaina valtiovarainministeriössä selvitystä karenssisopimusten solmimisesta jo ennen lain voimaantuloa.

”Pyysin selvittämään, miltä asia näyttää virkamiesten ja avustajakunnan osalta”, Orpo sanoo.

Mutta vaaditaanko seuraavalta ministeriryhmän erityisavustajalta siis karenssisopimus?

”Aion arvioida sitä”, Orpo sanoo.

Hallituksen ministereiden avustajien työsopimukset on tehty valtioneuvoston kanslian kanssa. Tämän vuoksi Orpo kertoo aikovansa keskustella asiasta myös pääministeri Juha Sip ilän (kesk) kanssa. ”Täytyy selvittää mitä kanslia asiasta linjaa”, Orpo sanoo.

Orpo korostaa, että karenssisopimukset ja lainsäädäntö eivät sellaisenaan tuo aukotonta ratkaisua ongelmaan.

”Sen lisäksi tästä asiasta on tärkeää keskustella. Jotta pelisäännöt olisivat kaikille selvät. Siksi on hyvä, että tästä asiasta on taas virinnyt keskustelu”, Orpo sanoo