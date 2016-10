Perussuomalaisissa käy melkoinen kuhina. Ainakin siitä päätellen, että kutakuinkin kaikki eturivin perussuomalaiset ovat kilvan ilmoittaneet harkitsevansa puolueen presidenttiehdokkuutta.

Harkinnastaan ovat kertoneet – jo moneen kertaan – puolustusministeri Jussi Niinistö, eduskunnan puhemies Maria Lohela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

Poikkeuksena on kuitenkin työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps). Lindström viestitti sunnuntaina HS:lle että ”ei harkitse presidenttiehdokkuutta”.

Kuhinan syynä on se, että kyse ei ole vain presidenttiehdokkuudesta. Kyse on siitä, kuka on perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja.

Nykyisen puheenjohtajan Timo Soinin seuraajaehdokkaat ajavat nyt asemiin. Siitäkin huolimatta, että kellään heistä ei ole varmaa tietoa siitä, että aikooko Soini väistyä ensi kesänä.

Ensi kesänä Timo Soini on toiminut perussuomalaisten puheenjohtajana jo 20 vuotta. Hän on perustanut puolueen.

Itse asiassa Timo Soini on perussuomalainen puolue.

Perussuomalaisten ensi kesän puoluekokous on Espoossa, Timo Soinin kotiseuduilla. Paikan valinnasta on vedetty monenlaisia johtopäätöksiä, sillä onhan Soini tunnetusti suurien tarinoiden ystävä. Soini aloitti poliittisen uransa Espoon kuntapolitiikasta, joten mikäpä olisi draaman kaaren kannalta hienompaa kuin päättää se sinne ulkoministerinä.

Kesällä rinki sulkeutuu. Tai sitten ei.

Vaikka moni veikkaa Soinin ensi kesänä väistyvän, se ei kuitenkaan ole mitenkään itsestään selvää. Luopuminen on aina vaikeaa, mutta Soinin kohdalla se saattaa olla vielä normaaliakin vaikeampaa. Hänhän on perussuomalainen puolue.

Kyselyissä perussuomalaisten kannatus on painunut alle kymmenen prosentin. Ja jos kevään kuntavaaleissa puolue saa pahasti takkiin, niin lähdöstä ei tule niin ylevä kuin Soini toivoisi. Siksi hän saattaa kokea velvollisuudekseen jatkaa edelleen puheenjohtajana.

Perussuomalaisista kukaan ei siis varmasti tiedä, mitä Soini ensi kesänä tekee. Se kuitenkin tiedetään, että presidenttiehdokkaaksi Soini ei lähde.

Soini kieltäytyi vuoden 2018 presidentinvaalien ehdokkuudesta jo vuonna 2014. Ja vielä selkeämmin huhtikuussa 2016. Soini kommentoi asiaa tuolloin Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa.

”Ulkopoliittinen kokemus ja kestävyys varmasti riittäisi, mutta raja se on meikäläisenkin kupissa. Tähän taisteluun en enää lähde, mutta puolue kyllä lähtee”, Soini sanoi.

Soini kertoi tilaisuudessa, että perussuomalaisten presidenttiehdokas valitaan kesällä 2017. Hän kertoi tuolloin huhtikuussa myös, että ei ole ollut kehenkään mahdolliseen nimeen yhteydessä.

”Mutta myönnän kyllä, että olen eri mahdollisuuksia jo miettinyt”, Soini sanoi.

Siis: Myönnän kyllä, että olen eri mahdollisuuksia miettinyt.

Lause kuulostaa ihan kuninkaalta, joka sadussa miettii, kenelle antaisi puoli valtakuntaa.

Ja siitähän perussuomalaisten presidenttiehdokkuudessa on kyse: Timo Soinin perinnöstä.

Jos Timo Soini väistyy ensi kesänä puheenjohtajan paikalta, niin presidenttiehdokkuus ja puheenjohtajuus koplautuvat hyvinkin tiukasti yhteen.

Presidenttikampanjan julkisuusmyllyssä ja tv-väittelyissä uusi puheenjohtaja saisi lentävän lähdön. Samalla tavalla Timo Soini tuli koko Suomen tietoisuuteen vuoden 2006 presidentinvaaleissa.

Mutta jos Soini luopuu puheenjohtajuudesta, niin mitä hän sitten tekee?

Soini on ulkoministerinä unelmapestissään, joten hänellä saattaa hyvinkin olla haluja jatkaa tehtävässä vaalikauden loppuun. Soinin asema perussuomalaisten johdossa on niin vahva, että tämä hänelle varmasti sallitaan.

Toisaalta uuden puheenjohtajankin pitäisi päästä hallitukseen.

Tilanne on yksinkertaisin siinä tapauksessa, jos Timo Soinin seuraaja on Jussi Niinistö tai Jari Lindström. Molemmat ovat jo ministereitä, joten perussuomalaisten ministeriryhmä voisi periaatteessa jatkaa nykyisellä kokoonpanolla.

Hankalammaksi tilanne menee, jos puheenjohtajaksi nousee eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

Eräs vaihtoehto voisi olla se, että Soini siirtyy eduskunnan puhemieheksi ja Terho ulkoministeriksi. Sama vaihdos tietysti on käytettävissä jos Maria Lohela valitaan puheenjohtajaksi.

Eduskunnan puhemiehen paikka saattaisi hyvinkin kiinnostaa Soinia. Siinä tehtävässä pääsee halutessaan myös reissaamaan ihan niin paljon kuin sielu sietää.