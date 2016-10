Perussuomalaiset haluaa keskeyttää tuulivoimaloiden rakentamisen ”räjähtelevien lepakoiden” takia – HSTV kysyi neljä kysymystä väitteistä

Perussuomalaiset varoittaa tuulivoiman riskeistä ihmisten terveydelle ja vaatii, että kunnat keskeyttävät uusien tuulivoimaloiden rakentamislupien myöntämisen siihen saakka, kunnes tuulivoimaloiden synnyttämän infraäänen terveysvaikutuksista saadaan aikaan puolueeton tutkimus.

Infraääni on matalan taajuuden ääntä, jota ihmiskorva ei kuule. Keho kuitenkin aistii sen.

Infraäänen terveysvaikutuksista on käyty kiivasta julkista keskustelua alueilla, joilla suuria tuulivoimaloita on rakennettu. Osa asukkaista on valittanut voimaloiden aiheuttaneen epämääräisiä oireita kuten päänsärkyä, huimausta, uupumista, rytmihäiriöitä ja ahdistuneisuutta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan infraäänen terveysvaikutuksista on kuitenkin niukalti tieteellistä näyttöä, joskin tutkimusta on tehty vähän.

”On kuitenkin epätodennäköistä, että infraäänellä olisi terveys- tai hyvinvointivaikutuksia tuulivoimaloiden ympäristössä toteutuvilla äänenpainetasoilla”, todetaan THL:n tutkijoiden Anu Turusen ja Timo Lankin vuosi sitten julkaistussa artikkelissa.

Perussuomalaisten puoluevirkailijan Matti Putkosen mukaan asukkaiden kokemukset kuitenkin todistavat syy-yhteyden, sillä oireet ovat häviävät, kun ihminen poistuu muutamaksi päiväksi tuulivoima-alueelta, ja palaavat, kun ihminen palaa voimalan läheisyyteen.

THL:n Turusen ja Lankin mukaan oireiden eli niin kutsutun tuuliturbiinisyndrooman taustalla saattavat olla tuulivoimaan liittyvät pelot ja negatiiviset odotukset, jotka synnyttävät negatiivisia vaikutuksia.

”Sairastumiset aitoja – ei psyykkisiä”, Putkonen puolestaan kirjoittaa tiedotteessaan.

Hän varoittaa, että 650 000 suomalaista elää alueilla, joilla on vakava riski altistua infraäänelle. Hänen mukaansa terveysvaikutukset voivat olla vakavia. Hän viittaa vaikutuksiin, joita on havaittu lepakoilla.

”Infraäänen aiheuttamat voimakkaat paineaallot räjäyttävät niiden sisuskalut. Samalla tavalla infraäänisaaste vaikuttaa kaikkiin nisäkkäisiin tuotantoeläimistä ihmisiin”, Putkonen sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaiset on tällä hetkellä ainoa puolue, joka puolustaa tuulivoimasta kärsiviä kansalaisia. Muita puolueita kuitenkin houkutellaan mukaan.

Puolueen varapuheenjohtaja Leena Meri vaatii terveysvaikutuksista puolueetonta selvitystä ja heittää pallon kuntapäättäjille, jotta uudet rakennusluvat laitettaisiin jäihin.

”Viisaat kunnat eivät myöntäisi uusia lupia kunnes saadaan kattavat selvitykset tuulivoiman terveysvaikutuksista.”