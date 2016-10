Paasikivi-seura julkaisee mitalin Sauli Niinistön kunniaksi – kuvituksena on kahden lähekkäin seisovan ihmisen varpaanjäljet

Paasikivi-seura julkistaa tiistaina mitalin tasavallan presidentin Sauli Niinistön kunniaksi.

Mitalin etupuolella on Niinistön muotokuva.

Mitalin takapuolella on puolestaan kahden ihmisen paljaiden varpaiden jättämät jalanjäljet. Nämä kaksi ihmistä näyttävät seisovan vastakkain ja hyvin lähekkäin. Varpaanjälkien alusta vaikuttaa olevan hiekkaa.

Kuva-aihe on nimeltään ”kohtaaminen”.

Mitalin on suunnitellut taiteilja Tapio Kettunen.

Kettusen mukaan ”kohtaaminen” kuvaa aikamme haasteita niin yksilön kuin maailmankin mittakaavassa. Näitä haasteita ovat taiteilijan mukaan ”maailmantilanne ja sen tasapaino, ekologiset kysymykset ja yhteinen vastuumme tulevaisuudesta”.

”Eli miten kohtaamme toisemme, ja millaisia jälkiä kukin jätämme jälkeemme”, Tapio Kettunen kuvaa kirjallisessa esittelyssä mitalin takasivun kuvitusta.

Paasikivi-seura on perustettu vuonna 1958. Seuran tavoite on Suomen ulkopolitiikan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen laajojen kansalaispiirien keskuudessa. Seuran tehtävä on myös vaalia presidentti J.K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään.

Paasikivi-seuran nykyinen puheenjohtaja on kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk).

Paasikivi-seura on teettänyt mitalin jokaisen tasavallan presidentin kunniaksi J.K. Paasikivestä lähtien. Sauli Niinistö -mitali on toteutettu Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n ja Paasikivi-seuran yhteistyönä.

Mitalin pitäisi olla saatavilla joulukuun alkuun mennessä.