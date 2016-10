Perussuomalaiset vastustaa teollisuuden päästökauppatuen perumista

Perussuomalaiset vastustaa elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) esittämää ajatusta, että raskaalle teollisuudelle suunniteltua päästökauppatukea leikattaisiin ja raha käytettäisiin sen sijaan esimerkiksi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden innovaatiotukeen.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps) sanoo, ettei asiasta ole keskusteltu laajasti hallituksen sisällä eikä perussuomalaiset esitystä kannata.

Rehn esitti ajatuksen tuen muuttamisesta Helsingin Sanomien haastattelussa lauantaina. Hallitus on jo antanut lakiesityksen, jolla päästökaupan epäsuorat kustannukset eli sähkön hinnan nousu hyvitettäisiin paljon energiaa käyttävälle teollisuudelle.

Ensi vuonna tuki teollisuudelle olisi enintään 43 miljoonaa euroa.

Tuki on kuitenkin noussut kiivaan poliittisen keskustelun kohteeksi sen jälkeen, kun Valtion taloudellinen tutkimuskeskus kritisoi sitä. Rehnin mukaan hallitus on keskustellut tuen muuttamisesta.

”Näitä varoja voitaisiin käyttää myös energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kehittämiseen tarkoitettuun innovaatiotukeen”, Rehn sanoi.

Perussuomalaisten Turunen kuitenkin huomauttaa, että esityksen muuttaminen vaatisi hallituspuolueiden yksimielisen päätöksen.

”Meillä ei ole minkäänlaista halua muuttaa hallituksen esitystä”, Turunen sanoo.

Hänen mukaansa Rehnin kommentit tulivat puolueelle yllätyksenä.

”Se tuli minullekin perjantaina yllätyksenä, ja jouduin viikonloppuna selvittämään, mistä on kyse. Meidän ministerit olivat asiasta myös tietämättömiä, eli kovin laajasti keskustelua ei ollut käyty.”

Metsäteollisuus olisi tuen suurimpia saajia. Alan etujärjestössä ollaan käärmeissään Rehnin ulostulosta.

”On erikoista, että esitystä aletaan nyt rukkaamaan. Tämä lähettää yrityksiin viestin siitä, millainen toimintaympäristö Suomi on. Energiapoliittisia päätöksiä avataan ennen kuin muste ehtii kuivua”, Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen totesi maanantaina medialle.

Hänen mukaansa tuki on perusteltu, sillä sellainen on käytössä myös monessa muussa Euroopan maassa. Monikansalliset yritykset miettivät tarkkaan, missä maassa tuotannon pyörittäminen on edullista.

”Kilpailua ei käydä vain yritysten välillä, vaan eri maissa sijaitsevat paperikoneet kilpailevat myös saman yrityksen sisällä”, Jaatinen sanoo.