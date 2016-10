Koko maailma pidättelee hengitystään, kun Yhdysvallat valitsee presidenttiään. Tällä kertaa niin teen myös minä. Atlantin takaiset vaalit ovat usein aiemmin saaneet Suomessa jopa liikaa huomiota. Nyt siihen on kuitenkin aihetta: jos huonosti käy, saattaa myös Suomelle ja suomalaisille käydä huonosti.

Amerikkalaisia on vaikea ymmärtää. Lähes puolet heistä haluaa presidentikseen Donald Trumpin, jonka ei olisi pitänyt päästä sivistyneessä maassa edes ehdolle. Mutta on Suomessakin hänen kannattajiaan. Lähes kaikki heistä ovat todennäköisesti perussuomalaisia.

Tämä sen sijaan on ymmärrettävää. Onhan Trump populistien populisti, Timo Soini potenssiin sata. Myös Trumpin ”aatteet” kuten kansallinen itsekkyys sekä maahanmuutto- ja muslimivastaisuus ovat lähellä monen perussuomalaisen sydäntä.

Monille entisille ja nykyisille stalinisteille ja vanhan polven vasemmistoliittolaisille Yhdysvallat taas on yhä pahan ruumiillistuma, suuri saatana. Viha Yhdysvaltoja kohtaan on ainoa jäljellä oleva pilari, joka pitää pystyssä heidän maailmankuvaansa.

Mitä enemmän he demonisoivat Yhdysvaltoja, sitä enemmän he näkevät hyvää Venäjässä, jonka politiikassa ei yksikään vasemmiston arvo toteudu.

He sanovat, etteivät he puolusta presidentti Vladimir Putinia, mutta kun sanoo yhdenkin arvostelevan sanan Venäjästä, he ryhtyvät luettelemaan Yhdysvaltain syntejä. Se on heidän tapansa puolustaa Putinia.

Tottakai Yhdysvaltain syntilista on mittaamattoman pitkä. Yksi paha ei kuitenkaan tee toisesta pahasta hyväksyttävää.

Yhdysvallat tuki verisiä diktatuureja kylmän sodan aikana aina, kun se palveli maan etuja taistelussa Neuvostoliiton kanssa maailman herruudesta. Mutta eivät Neuvostoliiton kädet olleet juuri sen puhtaammat tai vähemmän veriset.

Valtioilla ei ole samassa mielessä moraalia kuin yksilöillä. Varsinkin suurvallat vaalivat aina itsekkäästi ja kylmästi omaa etuaan, opetettiin aikoinaan Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan peruskurssilla.

Yhdysvaltain rooli maailmanpolitiikassa on vaihdellut suuresti. Maa on välillä eristäytynyt Monroen oppinsa mukaisesti, välillä ryhtynyt kaikkeen sekaantuvaksi maailmanpoliisiksi. Yhdysvaltain presidentillä on suuri valta. Niinpä politiikka on usein vaihtunut, kun presidenttikin on vaihtunut.

Minäkin inhosin Richard Nixonin ja George W. Bushin Yhdysvaltoja. Bill Clintonin ja Barack Obaman Yhdysvalloista en ole löytänyt paljoakaan sellaista moitittavaa, joka minulle kuuluisi. Tuskin löytäisin Hillary Clintoninkaan Yhdysvalloista. Jos Trump voittaa, inhoan ja pelkään taas Yhdysvaltoja.

Yhdysvallat on tehnyt niin hyvää kuin pahaakin. Se on synnyttänyt sortoa, sotia ja väkivaltaa, mutta usein myös pelastanut vielä suuremmalta pahalta kuten kansanmurhalta esimerkiksi Kosovossa.

Toisessa maailmansodassa se oli pelastamassa koko maailmaa. Kylmän sodan aikana se pelasti läntisen Euroopan joutumasta Neuvostoliiton valtapiiriin muun muassa massiivisella jälleenrakentamisavullaan ja luomalla Naton.

Viime vuosikymmeninä Yhdysvallatkin on rikkonut kansainvälistä lakia. Niin se teki esimerkiksi toisessa Persianlahden sodassa. Tänä päivänäkin se tekee virheitä, mutta maa on myös rauhan, vakauden ja turvallisuuden tärkein tae – maailmalle, Euroopalle, Suomellekin. Asia sanotaan nykyisin kiertelemättä myös Suomen virallisissa kannanotoissa.

Yhdysvaltoja vihaavat vasemmistolaiset eivät juuri tunne Yhdysvaltoja. Heidän ”tietonsa” ovat peräisin huonosti luetuilta Karl Marxilta ja Vladimir Leniniltä sekä Neuvostoliiton ja Venäjän propagandasta. Näissä lähteissä ei kerrota, että Yhdysvallat on kaikessa erilaisuudessaan myös demokratia ja oikeusvaltio, jossa esimerkiksi sananvapaus ja ihmisoikeudet ovat voimassa – toisin kuin Venäjällä.

Itse en ole osannut vihata Yhdysvaltoja. Olen siksikin ollut aina huono vasemmistolainen. Minulla on Yhdysvaltoihin myös henkilökohtaisia sidoksia. Olen käynyt siellä muutamia kertoja. Tyttäreni perhe asuu Michiganissa. Yhdysvaltoihin on muuttanut aikojen saatossa kymmeniä muitakin sukulaisiani. Heidän jälkeläisiään asuu siellä jo satoja, ellei tuhansia.

Yhdysvaltoihin muutti 1821–1929 kaikkiaan 350 000 suomalaista. Kun kulkee Ylä-Michiganin suomalaisseuduilla, tuntuu kuin olisi Ruotsin-puoleisessa Tornionjokilaaksossa, omien maanmiestensä ja sukulaistensa joukossa. Vihaa nyt heitä, ja maata, jossa he asuvat!