Petteri Orpo: Komission tietopyyntö on viesti rakenteellisten muutosten tarpeesta

EU:n komissio pyysi tiistaina lisätietoja Suomen alustavasta talousarviosuunnitelmasta vuodelle 2017.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan Suomi suhtautuu pyyntöön vakavasti.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) mukaan komission selvitysvaadetta osattiin odottaa valtiovarainministeriössä ja siihen oli varauduttukin.

Syynä lisätietojen pyyntöön on ensinäkin se, että Suomen velka on ensi vuonna 66,7 prosenttia suhteessa maan bruttokansantuotteeseen, kun EU:n velkaraja on 60 prosenttia.

Tuon rajan useimmat EU-maat ovat jo ylittäneet.

Tätäkin huolestuttavampana komissio pitää julkisen talouden ns. rakenteellisen alijäämän muutosta, joka pahenee tämän vuoden 1,2 prosentista ensi vuonna 1,6 prosenttiin.

Rakenteellinen alijäämä on suhdannekorjattu luku. Suomen julkisen talouden alijäämä on nyt –2,6 prosenttia. Komission määräämä raja, jota ei saa ylittää, on kolme prosenttia.

”Se on vielä rajoissa, mutta ennaltaehkäisevät toimet aiheuttavat keskustelun Suomen kanssa”, Orpo selittää.

Orpon mielestä komission kirje on viesti sitä, että rakenteellisten uudistusten tekoa täytyy jatkaa hallitusohjelman mukaisesti.

Hän kertoo, että komissio on jo kahdenkeskisissä keskusteluissa ilmoittanut arvostavansa Suomessa jo tehtyä eläkeuudistusta ja työmarkkinajärjestöjen kanssa solmittua kilpailukykysopimusta.

”Myös sote, liikennekaari ja työllisyyspaketti kuuluvat kokonaisuuteen”, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa Suomen vaihtoehtoina ovat leikkaukset ja sopeuttaminen tai rakenteelliset uudistukset.

”Niissä täytyy vain olla rohkea”, Orpo linjaa.

Valtiovarainministeriö vastaa virallisesti komission pyyntöön huomenna torstaina.

Valtiovarainministeri Orpon mukaan komissio on pyytänyt vastaavia lisätietoja ainakin Italialta, Espanjalta, Portugalilta, Kyprokselta, Liettualta ja Belgialta.

Lisäselvityksiä pyytämällä komissio pyrkii estämään tilanteet, joissa jäsenvaltiot lipsuisivat vakausohjelman mukaisesta julkisen talouden strategiasta.

Alustava talousarviosuunnitelma pohjautuu hallituksen talousarvioesitykseen ja kuntatalousohjelmaan sekä tämän vuoden lisätalousarvioihin.