Yle: Paula Lehtomäki ei lähde kansanedustajaksi

Keskustan varakansanedustaja ja nykyinen valtiosihteeri Paula Lehtomäki ei aio Ylen uutisten mukaan ryhtyä kansanedustajaksi. Lehtomäki aikoo hakea vapautusta tehtävästä. Hän halua jatkaa valtiosihteerinä.

Lehtomäki on ensimmäisellä varasijalla nousemassa eduskuntaan Suomen Pankkiin siirtyvän elinkeinoministeri Olli Rehnin tilalle.

Jos Lehtomäki hakee ja saa vapautuksen, seuraavana eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä nousisi entinen THL:n pääjohtaja Pekka Puska.

Puska sanoo HS:lle lähtevänsä mielellään kansanedustajaksi.

Puska jäi THL:stä eläkkeelle vuoden 2013 lopussa, mutta on sen jälkeen toiminut erilaisissa kansainvälisissä terveyteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Puska on erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistuksen etenemisestä.

”Sote on äärettömän keskeinen. Se kiinnostaa, ja erityisesti Helsingin sosiaali- ja terveysasiat. Varmaan eduskunnassa pystyy jossakin määrin tuomaan asiantuntemusta ja vaikuttamaan.”

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola arvioi etukäteen Suomenmaa-lehdessä, että Lehtomäen on otettava kansanedustajan paikka vastaan.

Paavolan mukaan kieltäytyminen ei ole oikein mahdollista, mutta heti tehtävän vastaanotettuaan voi hakea vapautusta.

Vapautuksen myöntää eduskunta. Sinänsä periaatteena on, että eduskunnasta ei noin vain lähdetä kesken kauden, mutta yleensä vapautukset on myönnetty.

Useimmiten perusteena on, että on tullut valituksi yhteiskunnallisesti merkittävään virkaan tai tehtävään. Puntarissa painaa myös se, miten kauan on hoitanut edustajantointaan.

Tällä vaalikaudella Carl Haglund (r) on eronnut eduskunnasta siirtyäkseen yksityisen yrityksen, biojalostamoyhtiö Kaidin palvelukseen.

Edelliseltä kaudelta ainakin yhteen vapautuspyyntöön suhtauduttiin etukäteen hyvin kriittisesti: Lasse Männistö (kok) jätti eronpyynnön, koska oli aikeissa siirtyä Helsingin kaupungin määräaikaiseksi apulaiskaupunginjohtajaksi.

Männistö perui eronpyynnön asiasta nousseen kohun takia, joten eduskunnan ei tarvinnut ottaa asiaan kantaa.

Europarlamentaarikot ovat poikkeus säännöstä, jonka mukaan edustajantehtävästä ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä. Jos europarlamentaarikko tulee valituksi kansanedustajaksi, hänen on kolmen päivän kuluessa ilmoitettava, kumpaa tehtävää aikoo hoitaa. Kansanedustajan toimen voi keskeyttää, jos päättää pysyä EU-parlamentissa.

Näin on toiminut europarlamentaarikoista Paavo Väyrynen (kesk).