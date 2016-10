Uuden elinkeinoministerin valinnasta tuli torstaina melkoinen draama. Sinänsä lopputulos – Mika Lintilän valinta – ei ollut suuri yllätys. Poikkeuksellista oli kuitenkin se, että ministerivalinnasta jouduttiin äänestämään.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä esitti ministeriksi kansanedustaja Mika Lintilää. Esitys ei kuitenkaan mennyt suoraan läpi, vaan Lintilä sai valintakokouksessa vastaehdokkaakseen eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarisen.

Äänestyksessä Lintilä päihitti Pekkarisen täpärästi äänin 37–33.

Ministerivalinnan teki keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokous. Jälkikäteen Pekkarinen arvioi, että valtaosa keskustan eduskuntaryhmästä oli äänestänyt häntä. Tätä on vaikea todentaa, sillä kyseessä oli suljettu lippuäänestys.

Todennäköisesti Pekkarinen on kuitenkin oikeassa. Puoluehallitus on perinteisesti ollut uskollinen istuvalle puheenjohtajalle ja pysynyt tämän takana, joten protesti on todennäköisesti tullut lähinnä eduskuntaryhmästä.

Juha Sipilä kertoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että tieto uudesta ministeristä on ainoastaan hänen tiedossaan. Tosin asiasta tiesi tuolloin myös Lintilä, jota Sipilä oli jo edellisellä viikolla pyytänyt tekstiviestillä ministeriksi.

Ilmeisesti kukaan muu ei asiasta tiennyt. Alkuviikosta moni keskustalainen elätteli toivoa Sipilän ministerisoitosta.

Kovimmilla kierroksilla kävi Mauri Pekkarinen, joka piti itseään pätevimpänä vaihtoehtona. Sipilän soittoa ei kuitenkaan kuulunut.

Lintilä oli kuluvalla viikolla Parlamenttienvälisen liiton IPU:n kokouksessa Genevessä. Hän palasi kokouksesta kuitenkin ennenaikaisesti Suomeen jo keskiviikkona. Pitihän Lintilän ehtiä torstaiaamun ministerin valintakokoukseen.

Lopulta Sipilä soitti Pekkariselle keskiviikkona alkuillasta. Sipilä kertoi päätyneensä ministerivalinnassa muuhun kuin Pekkariseen. ”Sipilä perusteli omaa esitystään, siihen kuittasin että kunnioitan ratkaisuasi ja piste”, Pekkarinen kertoo.

Sipilä ei maininnut Mika Lintilää nimeltä, mutta Pekkarinen tiesi kenestä oli kyse. Olihan tieto Genevestä palanneesta Lintilästä levinnyt eduskuntaryhmään.

Pekkarinen kertoo saaneensa illan mittaan soittoja, jossa häntä pyydettiin asettumaan ehdolle.

”Lupasin sillä ehdolla, että saan soittaa Sipilälle ensin”, Pekkarinen sanoo. Oli jo yö, joten yhteydenotto jäi aamukahdeksaan ja valintakokouksen alkuun. Aamulla Pekkarinen kysyi Sipilältä, että pitääkö tämä suotavana Pekkarisen lähtöä vastaehdokkaaksi.

Sipilä sanoi, että siitä vaan.

Tuomas Selänne

Pekkarinen pyysi oman maakuntansa edustajia esittämään häntä ministeriksi. Tehtävän sai jyväskyläläinen kansanedustaja Aila Paloniemi.

”Minua pyydettiin esittämään, käytin puheenvuoron ja esitin häntä”, Paloniemi sanoo.

Kyse ei ollut pelkästään velvollisuudesta. Eduskuntaryhmässä arvostetaan Pekkarisen osaamista. Hänellä on yli 4 400 ministeripäivän kokemus.

”Tässä ajassa ja tässä tilanteessa Maurin osaamisella olisi ollut erittäin paljon käyttöä. Luotan hänen osaamiseensa ja ammattitaitoonsa”, Paloniemi sanoi.

Pekkarisen päätös lähteä haastamaan puheenjohtajan ehdokasta on Sipilälle melkoinen arvovaltatappio. Etenkin kun Pekkarisen äänimäärä oli niin suuri.

Moni keskustalainen korosti torstaina sitä, että keskustalaisilla on tapana ”äänestää rätkäyttää” tällaisista asioista. Torstainakin yhteiskokous oli dramaattisen ministerivalinnan jälkeen kuulemma jatkunut aivan kuin mitään erikoista ei olisi tapahtunut.

”Puolue on hyvässä tilassa kun demokratia toimii”, totesi maatalous ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. ”Keskusta on omalaatuinen kansanliike”, eräs toinen kokoukseen osallistunut lausui.

Viimeksi keskustalaiset äänestivät ministeristä vuonna 2007, kun puheenjohtaja Matti Vanhanen ehdotti ministeriksi Paavo Väyrystä ja Antti Kaikkonen lähti haastamaan.

Tuolloinkin puheenjohtajan ehdokas voitti.

Keskustalaisten vähättelystä huolimatta torstain äänestys oli merkittävä. Sipilän asema keskustan johdossa on tähän asti ollut vankkumaton. Torstaina Sipilän messiasmaiseen asemaan tuli ensimmäinen kunnon särö.

Eduskuntaryhmän kipuiluun on monia syitä. Monen sieluun jäi haavoja siitä, kun Esa Härmälä syrjäytettiin keväällä Metsähallituksen pääjohtajan paikalta. Tuolloin ryhmä järjesti syrjäyttämisestä vastanneelle Kimmo Tiilikaiselle varoituksen.

Joitain keskustalaisia riepoo myös Sipilän hallituksen oikeistolainen politiikka. Mukavampi hallituskumppani heidän mielestään olisi Sdp. Lintilä edustaa keskustan oikeisto- ja liberaalisiipeä ja on vuosien varrella kunnostautunut erinäisissä porvarihallituksen virittelyprojekteissa.

Lintilä ei myöskään persoonana miellytä kaikkia keskustalaisia. Vaikka Lintilä onkin pitkän linjan hevosmies, hänelle tutumpi ympäristö on pyöriä kabineteissa kuin tupailloissa ja maatalousnäyttelyssä.

Pekkarisen ehdokkuus ei silti välttämättä kohdistunut niinkään Lintilää vastaan. Pekkarinen vain yksiselitteisesti pitää itseään parhaana vaihtoehtona ministeriksi, etenkin elinkeinoministeriksi. Onhan hän johtanut kyseistä ministeriötä jo kahden hallituskauden ajan.

”Olisin ollut pätevä, mutta en ollut välttämättä sopivin. Elämässä on näin ja demokratia ratkaisee kuka on sopivin”, Pekkarinen sanoi torstaina valinnan jälkeen.

Keskustan eduskuntaryhmän keski-ikä on korkea ja ryhmästä löytyy useita todella pitkän linjan parlamentaarikkoja. Sipilä on yrittänyt nuorentaa keskustan ydinryhmää, mikä ei veteraaneja miellytä.

Sipilä on tiettävästi linjannut, ettei valitse keskustan ministeriksi ketään itseään vanhempaa. Sipilä on 55-vuotias. Pekkarinen puolestaan 69.

Pekkarisella on erittäin vahva asema keskustan eduskuntaryhmässä. Eräs keskustavaikuttaja arvioi, että moni kansanedustaja äänesti nimenomaan Pekkarisen puolesta, ei niinkään Sipilää vastaan.

HS:n haastattelemien keskustalaisten mukaan Pekkarinen olisikin todennäköisesti lähtenyt haastamaan Sipilän ehdokasta joka tapauksessa – riippumatta siitä, ketä Sipilä olisi ehdottanut. Paitsi tietysti, jos Sipilä olisi ehdottanut Pekkarista.

Pekkarisen junttausoperaatiokin on tiettävästi ollut käynnissä jo toista viikkoa.

Mika Lintilä suorastaan hehkui tyytyväisyyttä torstaina valintansa jälkeen.

”Kyllä jokaisen kansanedustajan tavoitteena on olla valtioneuvoston jäsen”, Lintilä sanoi. Hän aloittaa elinkeinoministerinä vuoden vaihteessa.

Lintilä on viidennen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Lintilä kertoo odottaneensa ministeriksi pääsyä ”kohta 18 vuotta”.

Lintilä ei usko, että äänestysvalinta vaikuttaisi hänen asemaansa ministerinä. ”En näe mitään eroa siinä, onko valinta yksimielinen tai äänestyksen kautta. Valinta on valinta. Ja sitten pulinat pois.”