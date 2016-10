Sdp:n ryhmäkokouksessa torstaina puhjennut riita puheenjohtaja Antti Lindtmanin salaisista listoista on tarjonnut harvinaisen kurkistuksen demariryhmän sielunelämään.

Kurkistus kertoo, että ryhmässä on sekä vanhaa perua olevia jännitteitä että asemiin ajoa ennen helmikuun puoluekokousta, jossa päätetään myös puheenjohtajasta.

Ryhmä on sivistyneesti pitänyt jännitteensä pois julkisuudesta, mutta torstaina ne ryöpsähtivät kerralla esiin. Ryhmä julmistui saatuaan vahvistuksen huhuille, että Lindtman on ohjeistanut puhemiehiä kysymään kyselytunnilla tietyiltä demareilta.

Perjantain selittelyjen jälkeen on edelleen vaikea ymmärtää, miksi ryhmäpuheenjohtaja on lähtenyt tällaiseen toimintaan. Mitä sillä on voitettu?

Ryhmän suuttumusta selittää se, että kansanedustajat ovat hyvin tarkkoja puheoikeudestaan ja puheenvuoroistaan. Etenkin televisioitu kyselytunti on tärkeä.

Lindtman selitti perjantaina, että halusi ”helpottaa puhemiesten työtä” ja kertoa, kuka ryhmästä tuntee kulloinkin käsiteltävän asian parhaiten.

Tällainen etukäteisjako vuohiin ja lampaisiin ei sovellu eduskuntaan. Sanoohan perustuslakikin, että ”kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä”.

Sote-asiat tunteva kansanedustaja saa kysyä liikennekaaresta, jos siltä tuntuu. Onneksi puhemiehistö näyttää suurelta osin jättäneen Lindtmanin ohjeet omaan arvoonsa.

Silti ei ole voinut välttyä huomaamasta, että demariryhmässä on kokeneita edustajia, jotka ovat olleet varsin hiljaa niin kyselytunneilla kuin muutenkin. Ilmeisesti he eivät olekaan mököttäneet, vaan kyse on ollut siitä, etteivät he olleet yltäneet Lindtmanin listalle.

HS:lle esitettiin demariryhmästä torstai-iltana arvio, että listoissa kyse on tarkkaan punotusta taktiikasta, jossa nostetaan suosikkeja ja painetaan hiljaiseksi niitä, jotka ovat väärässä leirissä.

Päätaktiikoksi nimettiin kansanedustaja Eero Heinäluoma, joka on jo pitkään vaikuttanut Lindtmanin taustalla.

Heinäluoma sanoi perjantaina Ilta-Sanomille, ettei antanut Lindtmanille ideaa puhujalistoista.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne aikoo marraskuussa kertoa jatkoaikeistaan puheenjohtajapestin suhteen.

Tiistaina Iltalehti tiesi kertoa, että Heinäluoma ajaa Antti Lindtmania seuraavaksi puheenjohtajaksi. Tällaisia huhuja on liikkunut pitkin syksyä.

Lindtman haastaisi Rinteen, joka ei ole vakuuttanut kaikkia demareita puolueen gallupmenestyksestä huolimatta.

Sattumaa tai ei, mutta torstain mellakka ryhmäkokouksessa tuli kuin tilauksesta niille, joiden mielestä Heinäluoman mentoroima Lindtman ei ole sopiva puheenjohtajaksi. Ainakin huolella vaalittu imago rehtinä vantaalaisduunarina on nyt kokenut kovan kolauksen.