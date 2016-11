Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen Studio Kulmapöydän suorassa lähetyksessä kello 13.15: Onko vapaakauppa pahis?

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, kokoomuksen Kai Mykkänen vierailee tänään perjantaina kello 13.15 Studio Kulmapöydän suorassa lähetyksessä.

Mykkäsen tontille kohdistuu nyt kovaa kiinnostusta, kun vapaakauppa on otsikoissa harva se päivä. Vapaakaupan on sanottu olevan suurin häviäjä, voittipa Yhdysvaltain presidentinvaalit sitten Hillary Clinton tai Donald Trump. Yhdysvaltain ja EU:n välinen vapaakauppasopimus on pahimmillaan kuollut, parhaimmillaan henkitoreissaan. Viimeisimpinä vastatuuleen on joutunut läpihuutojutuksi luultu EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimus.

Mikä tässä ajassa on sellaista, että vapaakaupasta on tullut suuri paha?

Ylipäätään kauppapolitiikka ei ole vain iloista kassakoneen kilinää ja loputonta vienninedistämismatkaa.

Juha Sipilän (kesk) hallitus – jossa Mykkänenkin siis istuu – on ryhtynyt myöntämään lupia viedä aseita Turkmenistaniin. Kyseessä on epävakaa diktatuuri. Vielä neljä vuotta sitten silloinen hallitus päätti, ettei Turkemenistaniin viedä aseita.

Miksi linjaa on muutettu?

Onko Mykkäsen mielestä aivan ookoo viedä aseita epävakaaseen valtioon, jossa ei voida olla varmoja, käytetäänkö niitä ihmisoikeusrikkomuksiin?

Suomi vie nyt myös erityisen paljon aseita Lähi-itään. Onko tämä hyvää kauppapolitiikkaa? Toivottu kehityskulku?

Maan energiaministeri on keskustalainen Olli Rehn, mutta kokoomuksen puolesta energia-asioista neuvottelee juurikin Kai Mykkänen.

Mykkänen on aiemmin puhunut lämpimästi ydinvoiman puolesta. Montako myllyä maahan tarvitaan? Ja jos niitä ei synny markkinaehtoiseksi, pitää valtion jotenkin avittaa? Pitääkö toimia jotenkin, jos tahmeasti etenevä Fennovoiman hanke jumittuu pysyvämmin?

Entä miten Mykkänen vastaa yrityksille, jotka järkyttyivät hallituksen poukkoilusta ja aikeista kieltää kivihiilen käyttö lailla?

Lisäksi suoraan lähetykseen otetaan yleisökysymyksiä. Niitä voi kohdistaa Twitterissä ennen lähetystä merkinnällä @piiaelonen

Mykkästä haastattelevat HS:n Marko Junkkari ja Piia Elonen.