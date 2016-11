Vasemmistoliitolta rajuja veroehdotuksia: pääomavero ja ansiotulovero yhteen

Vasemmistoliitto julkisti tiistaina varjobudjetissaan suuria rakenteellisia muutoksia verotukseen. Kaikista viiden oppositiopuolueen vaihtoehdoista vasemmistoliiton esitys tuulettaa hallituksen esitystä reippaimmin.

Puolue luopuisi erillisestä pääomatuloverosta ja verottaisi kaikkia ansio- ja pääomatuloja yhteisen progressiivisen taulukon mukaisesti. Suuria pääomatuloja nauttivien verotus kiristyisi, mutta pienomistajien verotus kevenisi. Tämä uudistus lisäisi valtion verotuottoja vasemmistoliiton arvion mukaan 900 miljoonalla eurolla vuodessa.

Puolue haluaa pitää veronkorotusten painopisteen pääomatulojen verotuksessa, eikä lisäisi verorasitetta yritystoiminnassa nostamalla yhteisöveroa.

Tämä esitys on tuttu jo viime vuoden vaihtoehdosta, mutta koska se ei ole toteutunut, sitä voi esittää uudestaan. Samoin vasemmistoliitto uusii esityksensä alennettujen arvonlisäverokantojen alentamisesta määräaikaisesti vielä lisää kahdella prosenttiyksiköllä. Tämä tekisi valtion budjettiin 500 miljoonan euron loven.

Puolue korottaisi kunnallisverotuksen perusvähennystä. Perusvähennyksen korotus lisäisi alle 30 000 vuodessa ansaitsevien tuloja. Se maksaisi kunnille noin 300 miljoonaa euroa.

Ostovoiman lisäämisellä vasemmistoliitto vauhdittaisi taloudellista kasvua. Vasemmistoliiton mukaan hallitus tekee päin vastoin – heikentää reaalikysyntää.

Vasemmistoliitto peruisi indeksisidonnaisiin etuuksiin tehtävät leikkaukset, kuten Sdp, vihreät ja kristillisdemokraatitkin. Koulutusleikkausten perumiseen vasemmistoliitto yhtyy myös. Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan puolue sijoittaisi 150 miljoonaa enemmän kuin hallitus.

Uutta on esitys helpottaa työ- ja kansaneläkkeen yhteensovittamista.

Varjobudjetissa esitetään myös eräitä vasemmistoliiton lempilapsia: vanhempainvapaan 6+6+6-malli, 10 euron minimipalkka ja kuuden tunnin työpäiväkokeilu.

Kehitysyhteistyörahoja puolue lisäisi peräti 235 miljoonaa hallituksen esitykseen verrattuna.

Vasemmistoliiton varjobudjetissa velanotto on samalla tasolla kuin hallituksella. ”Vaihtoehtobudjetti on silti elvyttävä. Vaihtoehdossa on 600 miljoonan paketti työllisyyttä parantavia toimia”, puheenjohtaja Li Andersson sanoi budjetin julistamistilaisuudessa. Pitkällä tähtäimellä se pienentää myös velkasuhdetta.

”Hallituksen raameissa voi tehdä erilaisia arvovalintoja.”

Vuosi sitten vasemmistoliitto olisi ollut valmis ottamaan 1,5 miljardia lisää velkaa. Kansanedustaja Kari Uotila sanoo, että silloin koko huomio keskittyi vain velanottoon, eikä puhuttu asioista. Asiasta on opittu.