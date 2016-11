Esko Aho Studio Kulmapöydän suorassa lähetyksessä juuri nyt: Missä olit, kun kuulit Trumpin voitosta?

Itää ja länttä tunteva kansainvälisen politiikan osaaja Esko Aho vierailee tänään perjantaina kello 10.30 Studio Kulmapöydän suorassa lähetyksessä.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi oli paitsi yllätys, myös käynnisti maailmanlaajuisen pohdinnan siitä, mihin politiikka, talous ja maailma on menossa.

Hetki oli niin merkittävä, että ihmiset kysyvät toisiltaan ”missä olit, kun kuulit Trumpin voitosta”.

Kulmapöytä kysyy samaa Esko Aholta. Ja paljon muutakin.

Esko Aho on juuri oikea ihminen pohtimaan näitä kysymyksiä, sillä hän osaa taloutta ja politiikkaa, itää ja länttä. Aho on kokenut politiikan mahdollisimman huipulta työskennellessään maan pääministerinä. Hän on keskustan entinen puheenjohtaja.

Aho on ollut stipendiaattina Yhdysvaltain huippuyliopisto Harwardissa, ja Venäjään hän on erikoistunut muun muassa työnsä kautta East officessa sekä venäläispankki Sberbankin hallituksessa.

Mikä oli Ahon ensireaktio, kun hän kuuli, että Yhdysvaltain seuraava presidentti on Donald Trump?

Trumpin vaalivoiton yhteydessä on puhuttu ihmisten kaipuusta takaisin 50-luvulle, keskiluokan ahdingosta ja duunareiden epätoivosta globalisaation ja automaation puristuksissa.

Onko maailman muutos jo liian kiivasta?

Tunnistaako Aho näitä samoja äänenpainoja myös Suomesta?

Pitääkö Trumpin puheet ottaa tosissaan vai jäävätkö ne kampanjan töräytyksiksi? Voiko niitä ylipäätään olla ottamatta tosissaan – onko politiikan kielenkäyttö jo muuttunut pysyvästi?

Mitä vähemmistöjen tai naisten pitäisi ajatella Trumpin valinnasta?

Entä maailmanpolitiikan valtasuhteet? Löytävätkö Trump ja Venäjän Vladimir Putin toisensa? Ja miten tämä näkyy vaikkapa Syyriassa tai Itämerellä?

Aho itse istuu Sberbankissa, joka lasketaan kuuluvaksi Vladimir Putinin vaikutuspiiriin?. Onko hallitushommassa pakko olla Putinin pikkusormen ympärillä? Millaiset kokemukset hänellä on kunnon valtapolitiikasta?

Lisäksi suoraan lähetykseen otetaan yleisökysymyksiä. Niitä voi kohdistaa Twitterissä ennen lähetystä merkinnällä @piiaelonen

Ahoa haastattelevat HS:n Marko Junkkari ja Piia Elonen.