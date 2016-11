Soini Trumpin valinnan vaikutuksista: Suomenkin lisättävä puolustusmäärärahoja

Bryssel

Ulkoministeri Timo Soinin (ps) mukaan Suomen ja muiden Euroopan maiden on valmistauduttava kasvattamaan puolustusmenojaan, kun Yhdysvalloissa nousee presidentiksi Nato-yhteistyöhön varauksellisesti suhtautuva republikaani Donald Trump.

Soinin mukaan ”se peli ei varmasti jatkossa vetele”, että useat Natoon kuuluvat maat käyttävät alle kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan (bkt) puolustukseen. Trump on puhunut vaalikampanjassaan, ettei Yhdysvallat välttämättä sellaisia maita halua puolustaa mahdollista Venäjän hyökkäystä vastaan.

”Suomihan ei ole Naton jäsen, me emme ole siihen (bkt-osuuteen) sidonnaisia. Mutta on se selvää, että meilläkin puolustukseen käytettävät määrärahat tulevat lisääntymään”, Soini totesi sunnuntai-iltana Brysselissä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Vain viisi Naton 28 jäsenmaasta käyttää puolustukseen summan, joka vastaa yli kahta prosenttia niiden bkt:stä. Tämä on ärsyttänyt myös istuvaa presidenttiä, demokraatti Barack Obamaa, mutta hän ei ole koskaan vihjannut, etteikö Yhdysvallat puolustaisi liittolaisiaan Naton peruskirjan mukaisesti.

Soini osallistui sunnuntaina EU:n ulkoministereiden ylimääräiselle illalliselle, jossa puitiin Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta. Kokouksella oli tarkoitus kartoittaa EU-maiden tuntemuksia ja alleviivata yhtenäisyyttäkin, mutta se ei onnistunut.

Britannian, Ranskan ja Unkarin ulkoministerit eivät osallistuneet kokoukseen. Ranskan ulkoministeri vetosi muihin kiireisiin, kun taas Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó oli luonnehtinut EU-maiden suhtautumista Trumpiin “hysteeriseksi”.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson puolestaan vetosi viime perjantaina ”rakkaisiin eurooppalaiskollegoihinsa”, että nämä lopettaisivat Trumpin valintaan liittyvän ”kollektiivisen kitinädraamansa” (whinge-o-rama).

Soini kuitenkin piti sunnuntain tapaamista tarpeellisena ainakin pienten maiden edustajille.

”Tämä oli tällainen keskustelu, ei mikään kriisikokous. Olisi täysin luonnotonta, että EU:n ulkoministerit eivät keskustelisi USA:n vaalituloksesta. Silloinhan me emme olisi tilanteen tasalla laisinkaan.”

Soini otti pesäeron presidentti Sauli Niinistöön, joka viime viikolla esitti toiveen, että Trump alkaisi perääntyä hurjista kampanjan aikaisista puheistaan.

”Minä en kommentoi muiden sanomisia. Kannattaa aina tyytyä vaalitulokseen. Se ottaa joskus koville, se on ottanut Suomessakin koville ja ottaa nytkin koville. Ottakoon. Kyllä siitä sitten tulee taas uudet vaalit. Ei tämmöisiä pidä ylidramatisoida.”

Presidentti Niinistö totesi viime viikolla Brysselissä, että hän ilahtui, kun vaalivoiton jälkeen Trump esiintyi paljon sovittelevammin kuin kampanjassaan.

”Minäpä esitän nyt sellaisen toivomuksen, että toivottavasti Trump jatkaa tätä tapaansa perua kaikki puheensa. Ja luulen, että siihen on mahdollisuuksiakin, tai että hän niitä ainakin pehmentää”, Niinistö sanoi.

Soini totesi kuitenkin Trumpin hurjista puheista, että ”toivotaan, että niin sanotusti reki varsan kolaa”.

Hänen mukaansa Yhdysvalloissa ei yksi ihminen päätöksiä tee. Mutta huomautti Soini siitäkin, että republikaanit voittivat vaalissa myös molemmat kongressin kamarit.

”He voivat halutessaan tehdä isojakin muutoksia. Totta kai vaalituloksella on aina merkityksiä, ei se ole samantekevää ketä äänestetään. Enhän minäkään muuten seisoskelisi täällä Brysselin illassa”, Soini sanoi.

Soini puhui reen ja varsan suhteista myös toisessa yhteydessä, kun häneltä kysyttiin, huolestuttaako häntä Trumpin lämmin suhtautuminen Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

”Ei kannata mennä reen varsan edelle. Sanoin tuolla ääneen, että kun Trump on näitä diili-miehiä, niin meidän täytyy osoittaa, että Eurooppa on hyvä diili.”

Trumpin valinta on herättänyt monenlaista huolta Euroopassa, etenkin turvallisuus- ja kauppapolitiikkaan liittyen. EU-instituutioilla voi olla edessään melkoinen ylämäki, kun Trumpiin aletaan rakentaa suhdetta.

Mediassa herätti kovasti huomiota se, että ensimmäinen eurooppalaispoliitikko, jonka Trump on voittonsa jälkeen tavannut, on Britannian itsenäisyyspuolueen Nigel Farage. Tämä ajoi innokkaasti Britannian eroa Euroopan unionista.

Soinin mielestä asiaan on turha ladata merkityksiä.

”Tunnen Nigelin tosi hyvin. Ihmisillä saa olla ystäviä ja sehän on hyvä, että persoonilla on kavereita. Ei tällaisia asioita pidä kauhistella.”

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi viime perjantaina pitämässään puheessaan, että Trumpin valinta voi olla vahingollinen Yhdysvaltain ja Euroopan suhteille.

”Meidän on opetettava presidentiksi valitulle, mikä Eurooppa on ja kuinka se toimii. Luulen, että edessämme on kaksi tuhlattua vuotta, kun Trump kiertelee maailmaa, jota hän ei tunne”, Juncker totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.