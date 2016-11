Eduskunnan lakivaliokunta saattaa hyllyttää Aito avioliitto -kansalaisaloitteen keskiviikkona

Eduskunnan lakivaliokunta on keskiviikkoaamuna mahdollisesti hyllyttämässä kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on miehen ja naisen välinen avioliitto.

”Aito avioliitto” -kansalaisaloite kumoaisi sukupuolineutraalin avioliittolain, jonka eduskunta on hyväksynyt.

Eduskunta on edellyttänyt, että kansalaisaloitteille annetaan asiallinen käsittely. Tähän saakka kansalaisaloitteista on tehty valiokunnassa mietintö ja siitä on lopulta äänestetty täysistunnossa.

Nyt kun kysymys on toisen aloitteen vasta-aloitteesta, käsittely voi olla erilainen. Vasta-aloitteiden tehtaileminen jo hyväksytyille aloitteille johtaisi loputtomaan kierteeseen.

”Ratkaisua täytyy harkita tarkkaan, kun tästä tulee ennakkotapaus. Prosessipuoli on selvitettävä perusteellisesti”, lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok) sanoo. Hän ei halua kertoa omaa mielipidettään asian käsittelyn suhteen.

Todennäköisesti valiokunta äänestää siitä jatketaanko asian käsittelyä vai ei. Jos ei jatketa, asian käsittely pysähtyy ja mietintöä ei tehdä. Asian käsittelyn jatkaminenkaan ei välttämättä tarkoita mietinnön tekemistä.

Perussuomalaisten ryhmä on vaatinut, että Aito avioliitto -kansalaisaloite tulisi mietintönä täysistunnon käsittelyyn.