Eduskunnan lakivaliokunta ei keskiviikkona pysäyttänyt Aito avioliitto -kansalaisaloitteen käsittelyä. Valiokunta lähetti asian eduskunnan perustuslakivaliokuntaan lausunnolle. Perustuslakivaliokunta on luvannut antaa lausunnon itsenäisyyspäivän tietämillä.

Lausunnon pyytämistä esitti valiokunnassa kuultavana ollut valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen. Kansalaisaloitteen käsittelyn prosessissa ei saa tulla ongelmia perustuslain kanssa.

Aito avioliitto -kansalaisaloite tähtää avioliiton säilyttämiseen ”aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseen.”

Kansalaisaloitteen käsittelyprosessista tulee ennakkotapaus aloitteille, jotka ovat niin sanottuja vasta-aloitteita. Aito avioliitto -kansalaisaloite on vasta-aloite sukupuolineutraalille avioliittolaille, joka on jo eduskunnassa hyväksytty.

Eduskunta on edellyttänyt kansalaisaloitteille asianmukaista käsittelyä. Aikaisemmista aloitteista on tehty mietintö, joista on äänestetty täysistunnossa.

Lakivaliokunta voi kuitenkin jättää tekemättä Aito avioliitto -aloitteessa mietinnön ja keskeyttää asian käsittelyn, jos perustuslakivaliokunnan mielestä siinä ei ole ongelmaa.