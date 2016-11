Ruotsalaiset lehdet kertovat näyttävästi suomalaisten kansanedustajien juopottelusta

Suomalaisten kansanedustajien juopumus Ruotsin valtiopäivien puhemiehen tarjoamilla päivällisillä toukokuussa nousi lauantaina ruotsalaisten iltapäivälehtien kärkiuutiseksi.

Eduskunnan puhemies Maria Lohela (ps) kertoi HS:lle lauantaina, että hän poisti kansanedustajat Pirkko Mattilan (ps) ja Katja Hännisen (vas) päivällisiltä liiallisen päihtymyksen takia.

Ruotsin valtiopäivien puhemies Urban Ahlin kommentoi välikohtausta niukasti. Hän ei ota kantaa siihen, olivat suomalaiset kansanedustajat juovuksissa.

”Ei ollut mitään suurempaa kalabaliikkia. He poistuivat hotelliinsa. Etiketin mukaista on olla selvittämättä syitä sen tarkemmin. He hoitivat asian erittäin tyylikkäästi ja pyysivät myöhemmin anteeksi ”, Ahlin sanoi iltapäivälehti Expressenille.

Iltapäivälehti Aftonbladet kertoo, että silminnäkijän mukaan kansanedustaja Hänninen oli silminnähden humalassa saapuessaan päivällisille ja hihitti kovaäänisesti.

Hänninen ilmoitti HS:lle tekstiviestillä pyytävänsä nöyrästi anteeksi. Illan tapahtumia hän ei halunnut kommentoida. Kansanedustaja Mattila kertoi, että hän ei ollut kaatokännissä.

Puhemies Lohela nuhteli molempia kansanedustajia välikohtauksen takia.

Expressenin mukaan päivälliset järjestettiin Villa Bonniersissa, joka on nykyisin hallituksen ja valtiopäivien puhemiehen edustuskäytössä.