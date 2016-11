Terrafamen kannattavuus epäilytti osaa eduskunnasta – Valtio on laittanut rahaa kaivokseen jo 818 miljoonaa euroa

Eduskunta ruoti tiistaina Terrafame Group Oy:lle annettavaa 100 miljoonan euron lisämäärärahaa, kun käsittelyssä oli hallituksen esitys ensi vuoden budjetin täydennykseksi. Määräraha ei kuitenkaan riitä kuin loppukesään 2017, ellei sitä ennen yksityisiä sijoittajia saada mukaan.

Budjetin täydennys mukaan luettuna valtio on laittanut kaivokseen rahaa työ- ja elinkeinoministeriön mukaan noin 818 miljoonaa euroa.

Hallitusta ilahduttaa, että Terrafame on pystynyt vähentämään vesialtaiden kuormaa noin puoleen viime kevään tilanteesta, kun bioliuotus on saatu toimimaan. Myös nikkelin ja sinkin hintakehitys on ollut suotuisaa.

Jäljellä on silti riski ympäristöluvista, sillä Vaasan hallinto-oikeuden keväällä antama lupa on voimassa kolme vuotta. Jos yhtiö haluaa jatkaa veden johtamista purkuputken kautta, sen tulee hakea uusi lupa 2017 kesän aikana.

Hallitukselta kysyttiin milloin se johtopäätös tehdään, että tukemista ei enää jatketa. Milloin yritys on kannattava?

”Yksityisistä rahoittajista on vain epämääräisiä lupauksia, valtio voi varautua jo seuraavaan pääomitukseen”, Touko Aalto (vihr) sanoi. Auki on yhä miten kaivoksen toiminnasta saadaan kannattavaa, hän jatkoi. Vihreät ovat esittäneet kaivoksen sulkemista.

”Yksityinen pääoma hakeutuu tuottavan rahan luokse. Miten me voimme luottaa, että sama kierre ei jatku kuten tähän asti”, Li Andersson (vas) jatkoi.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) vakuutti, että edellytykset yrityksen toiminnalle ja yksityiselle rahoitukselle ovat nyt ratkaisevasti paremmat kuin viime keväänä. ”Siksi tämä kiinnostaa yksityisiä sijoittajia.”

”Tässä vaiheessa kun käännös parempaan on tapahtunut, sulkemispäätöksen tekeminen ei tuntunut järkevältä”, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoi. Hän lisäsi, että ”jollain aikavälillä” tulos on saatava positiiviseksi, loputtomasti valtio ei voi tappiollista toimintaa tukea.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turusella (ps) oli vastaus valmiina. ”Vesihuolto on kunnossa, prosessit on kunnossa ja se on kannattava 2018-19 vuodenvaihteessa.”

Pääomituksen lisäksi hallitus ehdottaa enintään 107 miljoonan euron valtiontakausta Terrafame Oy:lle ympäristövahinkojen varalle. Touko Aalto pelkäsi, että tämäkin kaatuu vielä veronmaksajien harteille.

Kaivoksen sulkeminen maksaisi jopa 500 miljoonaa.