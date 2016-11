Sdp tekee yllättäen muutoksia ryhmän sisäiseen vastuunjakoon. Kansanedustaja Pia Viitanen erotettiin ryhmän enemmistöpäätöksellä torstaina valtiovarainvaliokuntaryhmän vetäjän paikalta, ja tilalle valittiin Krista Kiuru.

Ryhmän eripurasta ja kahtiajaosta kertoo se, että ryhmä äänesti asiasta. Äänestys päättyi 18–9.

HS:n tietojen mukaan muun muassa ryhmänjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Eero Heinäluoma halusivat Viitasen jatkavan valiokuntaryhmän johdossa. Enemmistö halusi kuitenkin paikalle uuden vetäjän.

”Tässä oli kyse normaalista politiikkaan kuuluvasta kilvoittelusta. Kyseessä on tärkeä ja näkyvä paikka. Siihen oli halua ja ryhmä sitten äänesti”, Lindtman sanoo. Hän sanoo, että kilpailu käytiin vaihtoehtobudjettiin liittyvistä asioista kuten sokeriverosta tarkentamatta sen enempää, millä tavalla ero liittyi sokeriveroon.

Sdp:llä oli myrskyisä ryhmäkokous viimeksi neljä viikkoa sitten, kun paljastui, että ryhmänjohtaja Antti Lindtman oli lähettänyt eduskunnan puhemiehille listoja Sdp:n kansanedustajista, joille tulisi antaa puheenvuoroja eduskunnan kyselytunnilla. Lindtman vain hymähtää kysymykseen, oliko Viitasen vaihtamisen taustalla Lindtmanin listasta johtuva jälkipyykki

Valtiovarainvaliokunta on yksi eduskunnan tärkeimmistä valiokunnista, koska se käsittelee budjetin. Viitanen on valiokuntaryhmän vetäjän ominaisuudessa vastannut myös oppositiossa olevan Sdp:n varjobudjetin tekemisestä. Tänä syksynä hän on tiettävästi osallistunut varjobudjetin tekemiseen vähemmän kuin edellisvuonna, vaikka ulospäin tämä ei ole näkynytkään.

Viitasen erottamisen ajankohta on erikoinen siksi, että varsinainen budjetti on vajaan kuukauden päästä tulossa valtiovarainvaliokunnasta täysistuntokäsittelyyn. Valiokuntaryhmän vetäjän rooli keskustelussa on yleensä ollut näkyvä.

Eduskunta käsittelee asiat valiokunnissa, ja niihin valitut kansanedustajat ovat omissa eduskuntaryhmissään vastuussa kyseisen valiokunnan asioiden seuraamisesta. Koska Sdp:llä on useita kansanedustajia valtiovarainvaliokunnassa, joku heistä on valiokuntaryhmän vetäjä. Tehtävään valitaan yleensä kokenut kansanedustaja.

