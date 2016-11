Sipilä ei usko Orpon varoituksiin: lisäleikkauksille ei ole tarvetta

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan Suomen ei tarvitse tehdä valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) kaavailemia uusia leikkauksia.

Sipilä sanoi lauantaina HS:lle Torniossa puoluevaltuuston kokouksessa, että vaikka Suomen taloudella on nyt paljon epävarmuustekijöitä, kuten Britannian EU-ero, pitäisi hallituksen nykyisten toimien olla jo riittäviä. Esimerkiksi työllisyys on kehittymässä kohti 70 prosenttia ja talouskasvu on 1,5 prosentin tasolla, Sipilä luetteli.

”Nyt on kaikki usko,että päämäärä lähestyy”, Sipilä sanoi.

Orpo kertoi lauantaina HS:ssa, että hallitus voi joutua tekemään keväällä 1–2 miljardin euron lisäleikkaukset julkiseen talouteen.

Vaikka Suomen taloudessa on viime kuukausina nähty valonpilkahduksia, Orpon mukaan selvää käännettä taloudessa ei ole tapahtunut.

”Olen hemmetin huolissani Suomen taloudesta”, Orpo sanoi.

Sipilän mukaan Orpon kanta ei tullut hänelle yllätyksenä, sillä he ovat keskustelleet aiheesta. Sipilän mukaan Orpon tehtävä valtiovarainministerinä velvoittaa puhumaan mahdollisista uhkakuvista. Hän vakuutti, että keskusteluyhteys on ollut hyvä.

Lauantaina Sipilä myös moitti kannatusgallupeja ja oppositiota pelottelusta soteuudistuksella avatessaan keskustan puoluevaltuuston kokouksen lauantaina Torniossa.

Sipilän mukaan oppositio näkee nyt turhia mörköjä esimerkiksi valinnanvapaudessa ja rakenteissa. Sipilä muistutti, ettei sillä ole merkitystä, lukeeko hoitolaskussa maakunta vai maakunnan yhtiö.

Julkisella toimijalla säilyy Sipilän mukaan vastakin vahva rooli.

”Nyt jokaiselle tulee valinnanvapaus, mikä oli aiemmin mahdollista vain varakkaimmille”, Sipilä tähdensi ja kertoi esimerkin sujuvasta lonkkaleikkauksesta.

Politiikan gallupit saivat Sipilältä ankaraa arvostelua. Erikseen hän mainitsi Ylen, jolta hänen mukaansa tulee 12 gallupia vuodessa.

”Tämä on varsinaista tusinataloutta. Heittäkää ne puoluebarometrit ja gallupit roskakoriin”, Sipilä kehotti ja puhui ylisukupolvisesta näystä Suomen kuntoon laittamisesta.

Sipilä otti kantaa myös ulkopolitiikkaan ja korosti myös suhteiden ylläpitoa Venäjään.

Sipilä kertoi tapaavansa vielä tämän vuoden puolella pääministeri Dmitri Medvedevin ja puhuvansa hänen kanssaan myös Koillisväylän kaapeli-hankkeesta.

Keskustan puoluevaltuusto valmistautuu Tornion kokouksessa tuleviin kuntavaaleihin.

HS:n haastattelemia kokousedustajia etenkin pienistä kunnista huolestuttaa juuri se, miten pienimpien kuntien elinvoima taataan sote- ja maakuntauudistuksessa.

Sipilän mukaan kuntavaaleista on tulossa paikallisesti värittyneet yleispoliittiset vaalit.

”Otetaan loppukiri viime kunnallisvaalien tapaan”, Sipilä kannusti.