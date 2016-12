Soininvaaran pakkoruotsikommentti kiihdytti Twitterissä

Politiikka

”Seinäjokisten

Voisiko pakkoruotsikeskusteluun tuoda evidenssiä: kyselytutkimus, paljonko sitä käytetään? Faktat pilaavat hyvän väittelyn? — Osmo Soininvaara (@OsmoSoininvaara) 13. joulukuuta 2016 https://twitter.com/OsmoSoininvaara/status/808609979305459713

Soininvaaran