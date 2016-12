Vaasan sairaalariita on pakkoruotsikeskustelun ytimessä – Tästä on kyse Pohjanmaan päivystyskiistassa

Politiikka

Ruotsinkielisessä Suomessa on herännyt valtava protesti siitä, että Vaasan keskussairaalan vaativa päivystys siirretään Seinäjoelle. Tämä siksi, että Seinäjoki on suomenkielinen, kun taas Vaasa on vahvasti kaksikielinen kaupunki.Ruotsinkieliset poliitikot ovat päätöksestä niin tuohtuneita, että he aikovat vedota asiassa jopa presidentti Sauli Niinistöön. Ruotsinkielisen kansanpuolueen Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anna-Maja%20Henriksson on vaatinut Suomeen myös perustuslakituomioistuinta valvomaan tällaisia prosesseja.Mutta miksi asia on saanut tällaiset mittasuhteet? Syitä on monia.ei ensinnäkään ole kyse pelkästään kielestä, se on myös tyypillistä kunta- ja aluepolitiikkaa.Oma ympärivuorokautinen päivystyssairaala on suomalaisessa paikallispolitiikassa himoittua valuuttaa. Lähtökohtaisesti kaikki haluavat varustella oman sairaalansa huippuunsa, vaikka asukaspohja koko alueella ei riittäisikään useamman sairaalan tarpeeseen. Vaasalaiset – sen paremmin suomen- kuin ruotsinkielisetkään – eivät ole tästä poikkeus.Sairaalan varustelu ja ympärivuorokautinen ylläpito on todella kallista, mutta yleensä toisen kaupungin sairaalaan ei juuri haluta lähteä. Ei esimerkiksi Kouvolassakaan ole pidetty siitä, kun kaupungista joutuu lähtemään Kotkaan synnyttämään, vaikka etäisyys on kutakuinkin yhtä lyhyt kuin Vaasan ja Seinäjoen välillä, ja molemmilla paikkakunnilla puhutaan suomea.Toinen ulottuvuus reaktioissa on se, että Rkp ei enää istu hallituksessa. Puolueen vuosikymmenten mittainen hallitustaipale katkesi viime eduskuntavaaleissa, ja siitä lähtien ruotsinkielisillä alueilla on seurattu hyvin tarkkaan, mikä tämän käytännön seuraus on.Moni ruotsinkielinen näkee nyt tehdyn päätöksen vaarallisena ennakkotapauksena sille, että heidän keskeiset poliittiset tavoitteensa eivät enää toteudukaan. Jos ruotsinkieliset eivät voi oppositiosta taata oman kieliryhmänsä etuja, sillä voi olla kieliryhmän poliitikoille vakavia seurauksia – myös puoluekannatuksen osalta.Tilanne on lisäksi täysin uusi ruotsinkielisille alueille, jotka ehtivät tottua käytännössä pysyvään hallituspaikkaan ja omaan ministeriin. Myös suomenkielisissä maakunnissa on aina pidetty omaa ministeriä erittäin tärkeänä, juuri siksi että muuten oma alue voi jäädä keskeisestä valtapelistä ratkaisun hetkillä sivuun.Suomenkieliset alueet ovat kuitenkin jo pitkään joutuneet elämään sen tosiasian kanssa, että välillä oma alue yksinkertaisesti vain on ilman ministeriä. Ruotsinkielisille tilanne on uusi, ja siksi erityisen pelottava.Ja sen jälkeen tullaan itse kieleen., että Seinäjoella hoitoa ei käytännössä saakaan ruotsiksi, vaikka tämä on sairaalan lakisääteinen velvollisuus. Tai että hoitoa saa vain huonolla ruotsilla. Osmo Soininvaara http://www.hs.fi/haku/?search-term=Osmo%20Soininvaara (vihr) herätti sairaalakeskustelussa suurimman metelin kysymällä, mihin sitten tarvitaan suomenkielisen väestön pakollista ruotsinopiskelua, jos suomenkielisten puhuma ruotsi ei lopulta ruotsinkielisille sitten kelpaakaan.Kysymys on erittäin latautunut, mutta Soininvaara on kysymyksellään olennaisen äärellä. Pakollisen kouluruotsin ja sen pohjalta suoritettavan virkamiesruotsin motiivi on ollut nimenomaan se, että sen ansiosta suomenkielisetkin voivat taata kielivähemmistölle palvelua ruotsiksi. Sairaalakeskustelussa tämä taso on kuitenkin osoittautunut ruotsinkielisille riittämättömäksi.Toinen latautunut kysymys liittyy kaksikielisten asiointikieleen. Voiko ruotsinkielinen asioida missään tilanteessa suomeksi, jos hänen suomensa on riittävän vahva?suomenkielisenä helsinkiläisenä synnyttämään ensimmäisen lapseni ruotsiksi, kun Naistenklinikan hoitovuoroon osui vahvasti ruotsinkielinen kätilö. Hän tarjosi tietenkin kieleksi myös suomea, mutta koska puhun mieheni kanssa ruotsia ja kielitaitoni on sujuva, ei ruotsin käyttö hoitotilanteessa haitannut. Tätä ei voi tietenkään kaikilta edellyttää – etenkään jos oma kielitaito on huono – mutta voiko vaihtoehdon sulkea aina pois?Keskustelu tällaisista kielipolitiikan nyansseista on perinteisesti tulenarkaa, mutta tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, kun yhteiskunnan palveluista ja niiden rahoituksesta käydään keskustelua.Suomessa on lisäksi jo nyt yhä enemmän hoitohenkilökuntaa, jotka eivät puhu sen paremmin täydellistä suomea kuin ruotsiakaan, heitä on tullut esimerkiksi vanhustenhoitoon Filippiineiltä. Myös lääkäreissä on jo paljon ulkomaalaisia. Heidän kielitaidostaan ei ole syntynyt vastaavanlaista poliittista keskustelua.Vahva tunnereaktio ei siksi kerrokaan pelkästä hoitohenkilökunnan todellisesta kielitaidosta. Pohjimmiltaan kyse on myös luottamuksesta kieliryhmien välillä. Virallisen kaksikielisestä Suomesta huolimatta suomen- ja ruotsinkieliset ryhmät elävät usein yllättävän erillään toisistaan. Pelko syntyy pohjimmiltaan luottamuksen puutteesta, eikä epäluuloilta vältytä kieliryhmien kummallakaan puolella.Suomenkieliset voivat kärjistettynä näyttäytyä ruotsinkielisille piittaamattomana enemmistönä, joka ei tosi paikan tullen pidäkään heidän kielellisiä perusoikeuksiaan tärkeänä. Ruotsinkieliset puolestaan voivat näyttäytyä suomenkielisille ryhmänä, joka vetäytyy mieluiten omiin oloihinsa, eikä edes yritä asioida suomenkielisten kanssa.Kiistan pohjimmainen kysymys on siten se, miten luottamusta Suomen kieliryhmien molemmin puolin parannettaisiin, olipa päivystäviä sairaaloita maassa kuinka monta tahansa.