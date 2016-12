Ministeri Berner lupaa, ettei autoilijoilta kupata lisää rahaa

Politiikka

Nyt toistetaan : Liikenneministeri Berner: "Tämä on liikennejärjestelmän sote-uudistus"

Liikenneministeri Berner: "Tämä on liikennejärjestelmän sote-uudistus"

Liikenne-

Nykyään

Studio Kulmapöydässä

Studio Kulmapöytä: Paljonko autoilusta pitää kohta maksaa, Anne Berner? 1192