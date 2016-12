Liikunta on tie parempaan elämään

Politiikka

Tossut

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.

takovat polkua, hiki virtaa, hengitys kulkee, jalat ovat kevyet ja askel terävä. Ajatukset leijailevat. Nyt se minkä olen aina tiennyt, on osoitettu tieteellisestikin paikkansa pitäväksi: liikunta ei pidä kunnossa vain ruumista, vaan myös mielen.Helsingin ja Jyväskylän yliopistot ovat tutkineet asiaa. ”Liikunta vauhdittaa aivojen verenkiertoa, parantaa hapensaantia ja lisää monien välittäjäaineiden ja kasvutekijöiden määrää”, sanoo fysiologian dosenttiHelsingin yliopistosta (HS 31.19.2016).Pitkän juoksulenkin aikana ja sen jälkeen syntyy uusia hermosoluja. Hiussuonten määrä aivoissa lisääntyy, kun liikunta vauhdittaa aivojen verenkiertoa. Liikunta hoitaa mielenterveyttä, poistaa stressiä ja torjuu masennusta.Liikunta ehkäisee myös aivojen vanhenemista. Yhdysvaltalaisessa kaksostutkimuksessa havaittiin, että liikuntaa harrastavien iäkkäiden kaksosten aivot olivat kymmenen vuotta nuorempia kuin liikuntaa harrastamattomien. Ikää mitattiin muistilla ja kyvyllä oppia uutta.Liikunta parantaa koululaisten oppimis- ja keskittymiskykyä. Jopa liikuntaa harrastavien äitien vauvojen aivot ovat kehittyneempiä kuin liikuntaa harrastamattomien.Omat kokemukseni käyvät yksiin tutkimustiedon kanssa. Olen ikäni harrastanut liikuntaa. Synnyin sukset jalassa tiettömän taipaleen taakse. Oli pantava jalkaa toisen eteen tai potkaistava suksiin vauhtia, jos aikoi mihinkään päästä – maantien varteen, kouluun, kylille.Oppikouluaikana löysin nyrkkeilyn. Mitä enemmän hikoilin Kemin Innon salilla, haaskasin aikaani urheiluun, sitä paremmin menestyin koulussa. Minusta, keskitason oppilaasta, tuli lopulta kuuden laudaturin ylioppilas.Nyrkkeily oli minulle ennen muuta itseni henkistä kasvattamista. Se auttoi voittamaan esiintymispelon ja kehitti terveen itseluottamuksen. Se kasvatti elämänasenteen, joka on kantanut läpi pahimpienkin paikkojen: periksi ei anneta eikä armoa pyydetä, isku annetaan iskusta.Ryhdyin juoksemaan kuin hullu, ylös alas Pyynikinharjun rinteitä, kun piti tehdä gradu ja saada paperit ulos Tampereen yliopistosta. Sanoin, että treenaan gradua varten niin kuin muut olympialaisiin. Gradu valmistui parissa kuukaudessa, ja arvosanakin oli parhaasta päästä.Olen juossut kymmenkunta maratonia. Enää en maratoneja juokse, mutta juoksen ja hiihdän yhä omaksi ilokseni ja omiksi tarpeikseni. Kun liikunnasta on tullut elämäntapa, ei osaa ilmankaan olla. Se on yhtä välttämätöntä kuin ruoka.Työelämäni oli varsinkin niinä liki 26 vuotena, kun olin päätoimittaja, niin raskasta, etten olisi sitä jaksanut ilman liikuntaa. Se on muulloinkin ollut tehokkain keino palautua työn rasituksista. Ajatusten solmut ovat auenneet, osat loksahtaneet paikoilleen, keskeneräiset jutut saaneet lopullisen silauksensa.En ole sairastanut mitään, en edes kunnon flunssaa, sen jälkeen kun kävin 12-vuotiaana matokuurilla Ylitornion sairaalassa. Olen kai niin kovaa tekoa, ettei minuun pysty kuin luumätä ja rautasaha, mutta varmaan liikunnallakin on ollut osuutensa.Liikuntaa tehokkaampaa keinoa nostaa elämänlaatuaan ei ole. Se on myös edullisinta ja varminta lääkettä moniin terveysongelmiin, joiden hoitamiseen käytetään miljardeja pillereitä ja euroja. Suuri osa ihmisistä kuitenkin karttaa liikuntaa kuin ruttoa.Liikunnan tottumukset syntyvät jo lapsuudessa. Tärkeintä on vanhempien esimerkki. Sitä ei voi antaa, ellei itse liiku, koska omat vanhemmatkaan eivät ole liikkuneet. Liikkumattomuus periytyy siinä kuin muukin vähäosaisuus.Liikunta ja terveys ovat vahvasti luokkasidonnaisia. Mitä korkeampi koulutus- ja tulotaso ihmisillä on, sitä enemmän he liikkuvat ja sitä terveempiä he ovat. Ja päinvastoin. Se ei ole kuitenkaan luonnonlaki.Vauraus useimmiten periytyy. Omaa hyvinvointiaan voi sen sijaan parantaa liikunnan avulla lähes kuka tahansa. Mikä kenellekin on tärkeää, mutta niin suurta aineellista rikkautta ei ole, että itse vaihtaisin terveyteni ja hyvän kuntoni siihen.