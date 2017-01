Vaalikampanjassa saa vaikka vähän loukata – mutta ei valehdella

Politiikka

Suomalaiset suhtautuvat melko sallivasti siihen, että vaalikampanjoissa yksinkertaistetaan asioita ja puhutaan suoraan senkin uhalla, että samalla loukataan ihmisiä. Sen sijaan suoranaista valehtelua ei hevin suvaita. Näin voi päätellä kyselystä, jonka Kunnallisalan kehittämissäätiö teetti marraskuun lopulla.



Enemmistö eli yli 60 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että vaalikampanjassa ei missään tapauksessa saa esittää tietoisesti totuudenvastaisia väittämiä. Vajaa kolmannes oli sitä mieltä, että epätosien väittämien esittämistä tahallaan totena tulisi ainakin välttää.



Vain yksi prosentti vastaajista yhtyi väittämään, jonka mukaan ”tarinat ja sepitykset kuuluvat vaaleihin, ja vastuu on kuulijalla”. Kolme prosenttia kertoi sallivansa sepittelyt, jos tavoite on hyvä ja ei jää kiinni suoranaisesta valehtelusta.



Tutkimuksessa valehtelun teemaa lähestyttiin kysymyksellä: ”Saako vaalikampanjassa esittää epätosia väittämiä tai puolitotuuksia äänten kalastelemiseksi?” Vastausvaihtoehtoihin kuului myös ”ei osaa sanoa”, jonka valitsi viisi prosenttia.



Jyrkimmin vaalikampanjassa valehtelemiseen suhtautuivat vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Pientä ymmärtämystä löytyi perussuomalaisten kannattajien sekä kuntavaaleissa äänestämisestään epävarmojen joukoista.



Suorapuheisuus jopa loukkaamiseen asti sai vastaajilta enemmän kannatusta kuin narraaminen. Valtaosa eli liki 80 prosenttia vastaajista allekirjoitti väittämän: ”On hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.” Vain viidennes tuomitsi tällaisten keinojen käytön vaalikampanjassa.



Kaksi kolmesta oli samaa mieltä kuin väittämä: ”Maailma on niin monimutkainen ja täynnä vaikeuksia, että tarvitaan enemmän yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja”.



Tulos viittaa säätiön mukaan siihen, että vaaleissa voivat menestyä ehdokkaat, jotka kykenevät esittämään moninaisiin ongelmiin kansalaisten mielestä ymmärrettäviä vastauksia.



Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen on epäilty, että äänestäjien päätökset eivät välttämättä perustu tosiasioihin, vaan tunteeseen pohjautuvaan luottamukseen oikeasta.



Kyselyssä tätä oletusta lähestyttiin väittämällä: ”On parasta luottaa omiin tuntemuksiin oikeasta ja väärästä, kuin luottaa asiantuntijoiden vakuutteluihin tosiasioiden tilasta.”



Väittämä jakoi vastaajat kahteen liki samansuruiseen joukkoon, eli lähes joka toinen oli väittämän kanssa samaa mieltä. Omiin tuntemuksiin luottavat etenkin ne, jotka ovat epävarmoja äänestäjiä ja ovat taipuvaisia jättämään vaalit väliin tyystin.



Suomalaiset jakaantuvat kahtia myös suhtautumisessa muutokseen. Lähes joka toisen mielestä ”vaaleissa on hyvä ravistella ja havitella muutosta, vaikka se ei toisikaan mukanaan mitään hyvää”.



Yhtä suuri joukko on eri mieltä. Etenkin perussuomalaisten kannattajat uskovat vaaleissa ravistelun olevan hyväksi, vaikka seuraamukset olisivat kyseenalaisia.