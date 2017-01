Sipilältä lisäselvitys Terrafame-asiassa: En tiennyt kytkyistä toisessakaan kokouksessa

Taustalla pääministerin serkkujen yritys

Terrafame-kohussa on kyse siitä, oliko pääministeri Juha Sipilä esteellinen päättämään yhtiölle myönnettävästä 100 miljoonan euron lisätuesta.



Esteellisyyden olisi aiheuttanut kaivosyhtiön kainuulaiselta konepajayhtiöltä Katera Steeliltä tekemä satojentuhansien eurojen tilaus.



Katera Steelin omistavat Sipilän serkut ja enot. Pieni omistus on myös pääministerin lasten sijoitusyhtiöllä.



Terrafame on valtionyhtiö, joka pyörittää talous- ja muihin vaikeuksiin ajautunutta Talvivaaran kaivosta Sotkamossa.