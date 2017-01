Puolueet haalivat isoja nimiä kuntavaaleihin: yhdeksän ministeriä asettumassa ehdolle

Luopujia ja pyrkijöitä

Sipilää lukuun ottamatta kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat pyrkivät valtuustoihin.



Ehdokkuutensa on myös julkistanut muiden muassa ex-pääministeri Matti Vanhanen (kesk).



Helsingissä ehdokasasettelua kuumentaa tuleva pormestarivaali. Sen seurauksena ehdolle on asettumassa muiden muassa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr).



Sdp:n puheenjohtajakisan haastajista Timo Harakka on ilmoittanut, ettei lähde. Tytti Tuppurainen kertoo lähtevänsä todennäköisesti ehdolle Oulussa.



Luopujiakin on. Esimerkiksi ex-ministeri Krista Kiuru (sd) jättää Porin ja Skdl:n entinen puheenjohtaja Kalevi Kivistö (vas) Espoon valtuuston.