Kysely: Hyvä kunnanvaltuutettu on itsenäisesti ajatteleva ihminen

kunnanvaltuutetun tulee olla ennen kaikkea itsenäisesti ajatteleva ihminen, joka ajaa koko kunnan etua ääniä kalastelematta.Tätä mieltä oli 90 prosenttia Kunnallisalan kehittämissäätiön vaalikyselyssä marraskuun lopulla. Säätiö antoi noin tuhannen kansalaisen valittavaksi tukun ominaisuuksia, joita he näkisivät omassa valtuutetussaan mieluiten.Itsenäisyyden ja koko kunnan edun ajamisen jälkeen tärkeiksi nousivat myös aktiivinen yhteydenpito äänestäjiin ja heidän etujensa määrätietoinen ajaminen. Ne saivat yli 80 prosentin kannatuksen.mielestä valtuutetun olisi hyvä olla myös räväkkä, aloitteellinen ja esiintymiskykyinen.Hyvällä valtuutetulla tulisi olla myös laajat suhdeverkostot. Ne tunnustetaan poliittisen päätöksenteon kannalta välttämättömiksi.Sen sijaan oikea puoluetausta ei ole välttämätön ehto valinnalle. Puolueuskollisuudesta kuntavaaleissa voidaan tinkiä, jos vain löytyy hyvä tyyppi, jolla on runsaasti kokemusta kunnallispolitiikasta. Valtuutetun ei myöskään välttämättä tarvitse olla samaa sukupuolta kuin äänestäjä, omalta kylältä, henkilökohtaisesti tuttu tai oman ammattiryhmän edustaja.vuoden 2012 mittaukseen ei juuri tuo eroja. Edellisten kuntavaalien ennakkotunnelmista poiketen aiempaa useampi on tosin kyennyt määrittelemään hyvän valtuutetun ominaisuuksia, eli epätietoisten osuus on pienentynyt.Valtuutetun tärkeimmistä ominaisuuksista vallitsee laaja yhteisymmärrys myös yli puoluerajojen. Tosin esimerkiksi keskustan kannattajien listalla kärkipäähän kipuaa aktiivinen yhteydenpito omiin äänestäjiin vaalien välillä.Keskustan tukijat myös suosivat keskimääräistä enemmän päättäjää, joka on henkilökohtainen tuttu tai muuten kunnassa tunnettu.kannattajien mielestä valtuutetun tulisi olla räväkkä, aloitteellinen ja esiintymiskykyinen. Keskimääräistä enemmän painoarvoa saa myös henkilö, joka mielletään oman tiensä kulkijaksi, joka tekee ratkaisut vallanpitäjistä piittaamatta.Kokoomuksen kannattajakunta korostaa keskimääräistä enemmän oikeaa puoluetaustaa, mikä kielii puoluekannan vakiintuneisuudesta. Kokoomuksen tukijat odottavat ehdokkaan olevan myös suhteellisen korkeasti koulutettu.kannattajien profiili on lähellä kansan keskiarvoa. Vihreiden kannattajille hyvän päätöksentekijän tärkeä laadun tae on korkea koulutus. Ehdokkaalla tulee myös olla oikea puoluekanta.Vasemmistoliiton kannattajat vaativat hyvältä valtuutetulta keskimääräistä useammin oikeaa puoluetaustaa. Myös sukupuoli saa hieman tavallista suuremman painon.vastaajista noin neljännes ilmoitti, että puolue on paljon tai jonkin verran tärkeämpi kuin ehdokas. Vajaa kolmannes painotti ehdokasta. Runsas kolmannes arvioi, että puolue ja ehdokas ovat yhtä tärkeitä.Puoluetta tärkeämpänä pitäviä on keskimääräistä enemmän kokoomuksen, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien keskuudessa. Etenkin keskustan ja perussuomalaisten kannattajat korostavat ehdokkaan merkitystä.