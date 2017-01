Politiikka

lähestyvät, mutta kokoomuksen EU-parlamentaarikkoa Petri Sarvamaata http://www.hs.fi/haku/?search-term=Petri%20Sarvamaata ei ole pyydetty ehdolle. Sarvamaan mukaan Helsingin piiri ei ”syystä tai toisesta” halua pyytää häntä ehdolle. Sarvamaa tuo asian esiin HSTV:n Studio Kulmapöytä -haastatteluohjelmassa.Hän kehottaa kysymään syitä Helsingin piiristä. Kysyttäessä Sarvamaa itse kuitenkin arvioi syyksi sen, että Helsingin kokoomuspiiri on pienen porukan käsissä, ja hän itse ei tähän porukkaan kuulu. Hänen mukaansa mitään varsinaista riitaa ei ole, hän vain on ulkopuolella.Sarvamaa korostaa, ettei ole katkera, mutta selvästi asia häntä harmittaa ja vaivaa.Kuntavaaleissa ehdokkaita mahtuu mukaan muita vaaleja enemmän, ja Helsingin kokoomuspiirikin on asettamassa kaikkiaan 127 ehdokasta kuntavaaleihin.Muista EU:n parlamentin jäsenistä esimerkiksi Jussi Halla-aho http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jussi%20Halla-aho on lähdössä perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi ja Merja Kyllönen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Merja%20Kyll%C3%B6nen vasemmistoliiton ehdokkaaksi. Lisäksi Paavo Väyrynen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Paavo%20V%C3%A4yrynen (kesk) ja Henna Virkkunen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Henna%20Virkkunen (kok) harkitsevat.työskentelee Belgian Brysselissä ja Ranskan Strasbourgissa, hän seuraa tarkkaan myös Suomen hallituksen työskentelyä.Sarvamaa myöntää olevansa kriittinen, vaikka edustaa itse hallituspuolue kokoomusta.Hän näkee, että hallitus hukkasi talous- ja työllisyyspolitiikkansa suhteen koko ensimmäisen vuotensa taistellessaan ensin yhteiskuntasopimuksen ja sen jälkeen kilpailukykysopimuksen kanssa. Sarvamaan mielestä lopputulokset eivät olleet riittävän merkittäviä. Työmarkkinajärjestöille kuten palkansaajien SAK:lle ja työnantajien EK:lle annettiin liikaa periksi.”Valtaa ei olisi pitänyt antaa sekunniksikaan Hakaniemeen ja Etelärantaan”, Sarvamaa sanoo lähetyksessä ja viittaa SAK:n ja EK:n osoitteisiin Helsingissä.

