Meillä on ratkaistavana useita isoja liikenteen kysymyksiä. Lainatakseni @jyrkikasvihttps://twitter.com/jyrkikasvi’a, tämä vallankumous on käynnissä juuri nyt. Työ jatkuu — Anne Berner (@AnneBerner) 23. tammikuuta 2017 https://twitter.com/AnneBerner/status/823626252582060036

Liikenneverkkoselvitys

Hyvä että autoverotukseen liittyvä epävarmuus saatiin ratkottua. Korjausvelkaan ja päästöjen vähentämiseen etsitään keinoja #liikennehttps://twitter.com/hashtag/liikenne?src=hash — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) 23. tammikuuta 2017 https://twitter.com/PetteriOrpo/status/823625475398438913

Sori vaan, mutta juuri nyt vaikuttaa siltä, että Berner ei osaa johtaa politiikassa. Ei ole tehtäviensä tasalla. #liikenneuudistushttps://twitter.com/hashtag/liikenneuudistus?src=hash — Erkka Railo (@ErkkaRailo) 23. tammikuuta 2017 https://twitter.com/ErkkaRailo/status/823618885039562756

Nyt LVM keskeyttää liikenneverkkoselvityksen. Liikaa ulostuloja ilman yhteistä kantaa, tuloksena sotkua. Onko hallituksessa johtamisongelma? — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) 23. tammikuuta 2017 https://twitter.com/AnttiRinnepj/status/823610433877803012