Kuinka paljon koulutettuja Suomi tarvitsee? Korkeakouluille laaditaan nyt tulevaisuuskuvaa

Fakta

Nuorissa ikäluokissa jääty jälkeen



OECD-maissa 41,8 prosentilla 25–34-vuotiaasta väestöstä on korkea-asteen koulutus. Suomessa osuus oli 40,5 prosenttia vuonna 2015. Ohessa on esimerkkejä maista, joissa korkeakoulutettujen osuus on Suomea suurempi tai yhtä suuri.



Etelä-Korea 69,0 prosenttia.



Japani 59,6.



Irlanti 52,0.



Britannia 49,2.



Norja 48,1.



Yhdysvallat 46,5.



Ruotsi 46,4.



Hollanti 45,1.



Tanska 44,5.



Belgia 43,1.



Suomi 40,5.



Viro 40,5.



Lähde: OECD, Education at a Clance 2016.