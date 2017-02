Ville Niinistö: Sisäministeri Risikon rinnastus turvapaikanhakijoiden ja ulkopuolisten öyhöttäjien välillä oli sopimatonta

Politiikka

Sopimatonta, että Risikko rinnastaa perheensä hengestä huolissaan olevat turvapaikanhakijat ääripääksi, Suomi Ensin -kiihkoilijoiden kanssa. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) 18. helmikuuta 2017 https://twitter.com/VilleNiinisto/status/832891099110834178

Sisäministerin ymmärrettävä: turvapaikkaa hakevien osapuoli on valtio, jonka vastattava ihmisoikeushuoleen. Eivät ulkopuoliset öyhöttäjät. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) 18. helmikuuta 2017 https://twitter.com/VilleNiinisto/status/832891618948694016

