Katainen EU:n johtopaikalle? Italialaislehden mukaan Juncker on eroamassa ja ”Katainen on vahvoilla seuraajaksi” Italialaislehti La Repubblica ennakoi EU:n komission puheenjohtajan, Jean-Claude Junckerin ilmoittavan erostaan jo maaliskuussa. Vahvin ehdokasnimi kesken jäävän kauden puheenjohtajaksi on lehden mukana Suomen komissaari Jyrki Katainen.