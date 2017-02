Pirkko Mattila haluaa äidit ja isät keskustelemaan perheiden tuesta – ”Ei ole koko totuus, että naiset olisivat kotiin pakotettuina”

Politiikka

Sosiaali-

Maksuton

Hallitus

Pitäisikö

Kuntavaalien

ja terveysministeri Pirkko Mattila http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pirkko%20Mattila (ps) peräänkuuluttaa myös käyttäjiä eli perheitä mukaan keskusteluun perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta. Nyt keskustelua käydään hänen mielestään liikaa työelämän vaatimusten näkökulmasta.”Hirvittävästi esitellään malleja, mutta missä tästä keskustelusta ovat äidit, isät ja perheet, jotka mahdollisesti haluavat valita?”Perussuomalaisten kanta perhevapaiden uudistukseen ja maksuttoman varhaiskasvatuksen edistämiseen ei ole muuttunut miksikään, vaikka hallituskumppaneilta, oppositiopuolueilta ja etujärjestöiltä satelee malleja ja ehdotuksia lähes viikoittain.Perussuomalaisten kanta uudistuksiin on kielteinen, eikä puolueella ole omia vastaehdotuksia. Puolue lähtee nykyisen järjestelmän säilyttämisestä.”Ei kukaan perussuomalaisissa kiistä sitä, että työelämä muuttuu ja aiheuttaa paineita jatkokeskustelulle. Perheiden valinnanvapautta pitää kuitenkin kunnioittaa molemmissa tapauksissa, joko silloin kun he haluavat hoitaa lasta kotona tai kun he yrittävät sovittaa yhteen työelämää ja perhe-elämää”, Mattila sanoo.varhaiskasvatus tarkoittaa sitä, että 3–6-vuotiaiden päivähoidosta ei tarvitsisi varhaiskasvatuksen osalta maksaa päivähoitomaksuja. Esimerkiksi kokoomus on hahmotellut, että maksutonta varhaiskasvatusta voisi olla 20 tuntia viikossa.”Tässä vaiheessa kanta on kielteinen sillä ajatuksella, että tällä esityksellä on budjettivaikutuksia. Tämän täytyy tulla hallituksen esityksenä”, Mattila sanoo.Pyydettäessä Mattila kyllä ylistää suomalaista varhaiskasvatusta ja -kasvattajia. Opiskelemaan pääsevät ovat motivoituneita, ja tutkintovaatimukset kovat. Eli siis varhaiskasvatuksessa ei ole vikaa, mutta perussuomalaiset eivät silti haluaisi kannustaa perheitä käyttämään sitä nykyistä enemmän.Mattilakin myöntää, että varhaiskasvatuksella on merkitystä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä. Hän on huolissaan NEET-nuorista eli erityisesti nuorista miehistä, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole esimerkiksi varusmiespalveluksessa.”Nyt asevelvollisuuskin on jo tietyllä tavalla valikoiva. Meillä on monia muuttuneita rakenteita, joiden takia nuoret miehet syrjäytyvät. Kyllä varhaiskasvatuksella on paikka, ja syrjäytymistä pitää tarkastella sieltä asti aina työelämään saakka”, Mattila sanoo.Hän kuitenkin muistuttaa, että syrjäytymisen ehkäisyyn on muitakin polkuja. Syrjäytyneitä löytyy etenkin heistä, joilta on jäänyt puuttumaan toisen asteen ammatillinen koulutus. ”Siinä vaiheessa pitäisi saada yhdestä osasta nuoria kiinni.”Mutta eikö esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden lapsia kannattaisi kannustaa nykyistä enemmän varhaiskasvatuksen piiriin?”Varhaiskasvatuksesta hyötyviä ryhmiä on varmaan tunnistettavissa. Ilman muuta, tämä on asia, joka pitää tutkia. Maksuttomuudella on budjettivaikutuksia, mutta se voi olla myös investointi.”Mattila sanoo, että jos maksuttomuuteen mennään, siinä pitäisi edetä asteittain ja mielellään kokeilujen kautta. Hän ei myöskään tyrmää keskustan ajatusta, että maksuttoman varhaiskasvatuksen sijaan lapsiperheiden tilannetta helpotettaisiin tekemällä verotuksen työtulovähennykseen lapsikorotus.yrittää eri keinoin saada Suomen työllisyysastetta nousuun kohti hallitusohjelman 72 prosentin tavoitetta. Valtiovarainministeriö on iskenyt silmänsä naisten työllisyysasteeseen, joka ikäryhmässä 25–34-vuotiaat on peräti 10 prosenttiyksikköä Ruotsia matalampi.Pääsyy on suomalainen kotihoidon tuki, joka kannustaa pitkiin poissaoloihin työelämästä ja jota käyttävät pääosin naiset.Jopa kotihoidon tuen luoja, keskusta, olisi valmis alentamaan kotihoidon tuen tasoa sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.Uskollisimmiksi kotihoidon tuen puolustajiksi ovat jääneet perussuomalaiset ja erityisesti puheenjohtaja Timo Soini http://www.hs.fi/haku/?search-term=Timo%20Soini , joka näkee keskustelussa ”kotiäitivihaa” ja perheiden itsemääräämisoikeuteen puuttumista.Pirkko Mattila sanoo saavansa paljon kiitosta perheiltä siitä, että joku puolustaa kotihoidon tuella olevia äitejä.”Ei ole koko totuus, että naiset olisivat kotiin pakotettuina. Kotihoidon tuki on tavattoman suosittu järjestelmä, ja se on sosiaalietuus, joka on laajasti hyväksytty ja laajasti käytössä”, Mattila sanoo.”Kun puhutaan näin suositun etuuden leikkauksesta, niin se vaatii yhteiskunnallista keskustelua ja laajaa hyväksyntää.”Mattila uskoo, että nykyisenkin perhevapaajärjestelmän rakenteet taipuvat riittävän hyvin, jos vain työelämässä olisi nykyistä enemmän joustavuutta, esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia lyhennettyihin työaikoihin ja osa-aikaiseen työhön.isiä ohjata käyttämään perhevapaita nykyistä enemmän esimerkiksi pidentämällä isän kiintiötä? Nyt isät saavat tuloihin sidottua isyysrahaa 54 päivää, äidit lähes kaksi kertaa pidemmän ajan.”Miksipä ei. En näe henkisiä esteitä sille, mutta perheiden valinnanvapaus pitää säilyttää.”Keskusta haluaisi aloittaa perusteellisen selvityksen perhevapaauudistuksesta jo tällä hallituskaudella, mutta tekisi päätökset vasta myöhemmin. Kokoomus olisi valmis päätöksiin jo tämän hallituksen aikana. Entä perussuomalaiset?”Selvittämistä pitää harkita. Kategorisesti ei pidä torpata mitään. Nyt täytyy edetä myös siinä valossa, mitkä ovat ministeriön resurssit lainsäädäntötyöhön”, Mattila sanoo.Hänen mukaansa juuri käytiin eduskuntakeskustelu siitä, että hallituksen lainvalmistelussa on parantamisen varaa. Senkään takia ei pitäisi edetä liian nopeasti.jälkeisessä hallituksen puoliväliriihessä esillä ovat keinot purkaa kannustinloukkuja eli esteitä ihmisten työllistymiselle. Perussuomalaisten vastaan haraamisesta huolimatta hallitus joutunee pohtimaan, tukeeko valtio työntekoa vai naisten kotiin jäämistä.Mattila toivoo, että puoliväliriihessä olisi esillä myös osallistavaan sosiaaliturvaan kannustavia malleja – eli malleja, joilla saataisiin aktivoitua vaikeinta työttömien ryhmää eli pitkäaikaistyöttömiä.Mattila painottaa kannustamista. Hän ei toivo työttömien rankaisemista, esimerkiksi toimeentulotukea alentamista tai työttömyysetuuden menetystä.”En usko keppiin. Pelkään, että keppi on haasteellisissa tilanteissa juuri se, joka tekee ihmisistä kyynisiä.”Osallistavassa tai vastikkeellisessa sosiaaliturvassa oleellista on pitää työttömään yhteyttä, mitä Mattilan mukaan ei pitäisi leimata kyttäämiseksi.”Haluan ajatella sitä positiivisuuden kautta. Voihan se olla pitkäaikaistyöttömälle helpotus, kun joku kysyy, että miten jaksat.”

Viisi kysymystä Pirkko Mattilalle

1 Mitä teet viikonloppuna?”Lauantaina käyn omassa savusaunassa Muhoksella. Sen lämmittäminen kestää neljä viisi tuntia. Aviomiehen kanssa nakellaan kalikoita pesään vuorotellen.”2 Minkä kirjan luit viimeksi?”Se oli Ilkka Taipaleen Venäjä Mon Amour. Hän antoi kirjan minulle signeerattuna, se oli sujuvaa luettavaa.”3 Mikä on yllättänyt ministerintyössä?”Suuri työmäärä ja vastuu.”4 Mistä toivot ministeri Mattilan tulevan muistetuksi 20 vuoden päästä?”Työpanoksesta onnistuneeseen maakuntauudistukseen.”5 Olet ehdolla kuntavaaleissa Muhoksella. Mikä asia kunnassa pitäisi saada kuntoon?”Meillä on moni asia hyvin. Se, mikä puhuttaa valtakunnallisesti, puhuttaa myös Muhoksella eli työttömyyden hoito, elinkeinopolitiikka ja nuorisotyöttömyys.”