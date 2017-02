Suomessa on meneillään vallan uusjako – pelissä ovat jokseenkin kaikkien suomalaisten työehdot

Politiikka

Suomessa

Valtataistelun

EK:ssa

Vallan

Vallan

Palkansaajapuolen

Myös

Valtataistelun

on meneillään tuskainen vallan uusjako.Historiallisessa muutoksessa on perimmältään kyse siitä, kenellä on valta päättää työehdoista ja paljolti myös sosiaaliturvasta ja eläkkeistä.Ensi syksyn ja talven palkkaneuvottelujen jälkeen nähdään, kuinka paljon keskusjärjestöiltä jo liitoille siirtynyt päätösvalta työn ehdoista liukuu työpaikoille.aiheuttama kipuilu on näkynyt monin tavoin jo parina menneenä viikkona.Toissa viikon keskiviikkona moni palkansaajaliitto haukkui Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, kun se irtisanoi pienissä liitoissa vielä käytössä olevat keskusjärjestösopimukset. Niissä on sovittu muun muassa koulutuksesta, pääluottamusmiehen asemasta tai ay-maksujen siirtämistä liitoille.Demokraatti-lehti luonnehti pikapikaa EK:n tekoa jo vuoden 1940 historiallisen tammikuun kihlauksen purkamiseksi. Tuolloin työnantajat hyväksyivät palkansaajien SAK:n neuvottelukumppaniksi.oltiin puolestaan raivoissaan samana päivänä mutta aivan hiljaa. Tuolloin metsäteollisuus lähti omille teilleen suunnitelmasta, jonka mukaan palkat määräytyisivät jatkossa niin, että vientialojen palkanmaksukyky olisi yläraja myös muiden palkansaajien palkankorotuksille.Uuden vientivetoisen palkkamallin piti huolehtia siitä, että liittojen välisissä työehtoneuvotteluissa muistetaan myös kansakunnan etu ja työllisyys.Sopimiskulttuurin kinakeskiviikon aloitti jo aamulla Suomen Yrittäjät, joka tiukensi näkemystään yleissitovuudesta. Se ilmoitti, että ay-liikkeelle tärkeään yleissitovuusjärjestelmään pitäisi kuulua vain vähimmäispalkat.Suomessa ei ole minimipalkkalakia, vaan yrityksissä pitää noudattaa usein alalla laajasti voimassa olevaa työehtosopimusta, vaikka kyseinen yritys ei olisi sopimuksessa mukana.uusjako käynnistyi toden teolla viime huhtikuun lopussa, kun EK muutti sääntöjään niin, ettei se enää saa neuvotella työehdoista.Ovathan liitot aikaisemminkin usein neuvotelleet työehdoista, mutta takana ovat aina olleet vahvat keskusjärjestöt.Tuskin koskaan aikaisemmin työnantaja on vaatinut työehdoista päättämistä siirrettäväksi työpaikoille yhtä tarmokkaasti kuin nyt.EK kuohitsi vain itsensä, mutta samalla se vei vallan palkansaajien keskusjärjestöiltä eli miljoonan jäsenen SAK:lta sekä noin 600 000 jäsenen akateemisten Akavalta ja toimihenkilöiden STTK:lta. Ne eivät voi tehdä sopimuksia, koska niillä ei ole enää toista osapuolta.Nämä neljä edunvalvojaa ja niiden edeltäjät ovat viitisenkymmentä vuotta suurelta osin päättäneet sosiaaliturvasta, eläkejärjestelmästä, palkkojen yleiskorotuksista ja monista työehdoista. Eläkkeet ja lakilobbaus jäävät niille edelleen.Keskusjärjestöjen asioista ovat lopulta aina päättäneet liitot, mutta järjestöillä on ollut vahva oma tahto ja yhteys maan hallitukseen.välineinä ovat olleet ennen kaikkea keskitetyt palkkaratkaisut eli ne tupot, tykat ja kikyt.Keskitettyjen ratkaisujen ongelma on ollut se, että niissä on sovittu lähinnä palkoista yleisellä tasolla eikä eri alojen sopimuksia ole välttämättä juuri muutettu.EK halusi pois keskusjärjestösopimisesta, koska se oli liiton mielestä sementoinut monet työehdot jonnekin menneisyyden maailmaan.EK:n mukaan on parempi, että työn ehdoista päätetään joko alan liittojen kesken tai pikemminkin työpaikoilla. Se arvioi, että näin jokaiselle alalle löytyy sellaiset ehdot, jotka sopivat kyseiselle alalle.EK:n päätöstä helpottaa se, että työnantaja on lähtökohdiltaan vahvemmassa asemassa, kun vastapuolella on pelkkä työntekijä tai pieni liitto, kuin jos pöydässä istuu neuvottelija, jonka selustan varmistaa miljoonan jäsenen SAK.Osana vallan uusjakoa vientiliitot Paperiliittoa lukuun ottamatta ovat nyt yhdistymässä, koska näin ne ovat voimakkaampi vastus työnantajalle.johtoportaassa ymmärretään pääasiassa, että työehdoissa pitää olla riittävästi muun muassa työaikoihin liittyviä joustoja, jotta työpaikat säilyvät.Liitot ovat kuitenkin tiukkoja siitä, että nimenomaan liittojen pitää määritellä työehtojen rajat. Ne eivät halua, että poliitikot säätävät minimipalkan ja yleissitovuudesta luovutaan.Liitot pelkäävät, että yhä suurempi osa työnantajista siirtyisi järjestäytymättömäksi, jos yleissitovuus ei enää kahlitsisi niitä. Tällöin työnantaja voisi teettää töitä millä ehdoilla vain pystyy, kunhan ehdot eivät riko lakia ja kansainvälisiä sopimuksia.Näin liittojen valta todennäköisesti heikkenisi, mitä harva työnantaja surisi.liittojen sisällä käy kova kuhina, kun sekä työnantaja- että palkansaajapuolen kovan linjan kannattajien määrä on kasvanut tai ainakin heidän äänensä on voimistunut.Monessa palkansaajaliitossa on pieni mutta äänekäs joukko, joka vaatii herkästi lakkoa tai yleislakkoa. Myös työnantajien puolella on väkeä, joka on valmis romuttamaan ay-puolen vallan vaikka pitkillä lakoilla Britannian tapaan.Viha etenkin yleissitovuutta kohtaan on kasvussa.taustalla vaikuttaa teknologian kehityksen aiheuttama työelämän valtava muutos.Työnantajan asema neuvotteluissa on sitä parempi, mitä enemmän vastapuolella oleva palkansaaja pelkää halpamaan työntekijän tai robotin syrjäyttävän hänet kortistoon.Työelämän päätöksenteko siirtyy keskusjärjestöiltä enemmän työpaikoille hallitusti niin kauan kuin liittojen johdossa on myös maan kokonaisetua ajattelevia johtajia.Jos heidän tilalleen lakkoaseen valvojiksi valitaan kovan linjan kannattajia, palkansaajien pelko tulevaisuudesta ei purkaudu todennäköisesti enää vain maahanmuuttajiin vaan myös työnantajiin.