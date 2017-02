Suomen suurin nosturi poistaa iltapäivällä eduskuntatalon näköispeitteen – jättipressusta tehdään kasseja

Politiikka

Eduskuntatalon remontti etenee aikataulussaan

Mannerheimintien-puoleinen näköispeite poistetaan maanantaina.Rock-konsertin kaltaista esiripun putoamista ei ole luvassa, eduskuntatiedotuksen mukaan valtaisan pressun poisto kestää tunteja.Kello 15 alkavaa operaatiota varten paikalle on tuotu Suomen suurin nosturi.HS kuvaa eduskuntapaketin aukeamisesta timelapse –videon, joka on nähtävissä myöhemmin illalla.pääjulkisivu paljastuu kokonaisuudessaan vasta myöhemmin, sillä näköispeitteen alla oleva sääsuoja jää edelleen paikoilleen.Nyt poistettava pressu pyritään saamaan alas mahdollisimman ehjänä. Eduskunta luovuttaa peitteen eteenpäin ja siitä valmistetaan erilaisia tuotteita, kuten kasseja.Näköispressu nostettiin Eduskuntatalon remonttisuojaksi huhtikuussa 2016.talossa jatkuu edelleen. Valmista pitäisi olla syksyllä.Eduskunnan tavoitteena on, että itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunto pidetään peruskorjatussa Eduskuntatalossa.Eduskunnan peruskorjaus alkoi maaliskuussa 2015, jolloin täysistunnot ja valiokunnat siirtyivät Sibelius-Akatemian taloon.Peruskorjauksessa uusitaan muun muassa koko talotekniikka eli vesi- ja viemäriputket, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto sekä turvallisuuteen liittyvät ratkaisut.Lisäksi kaikki talon pinnat ja kattomaalausten tapaiset kiinteät taideteokset konservoidaan sekä huonekalut kunnostetaan tarpeen mukaan.Remontin hinta-arvio on täsmentynyt monta kertaa pitkän urakan aikana – nykytietojen mukaan koko peruskorjaus oheiskuluineen maksaa yli 300 miljoonaa euroa.